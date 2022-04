Polsk stjerne buldrer videre

Fire turneringer. Fire triumfer.

Tennisspilleren Iga Swiatek har ikke set sig tilbage, siden hun i februar stillede op i WTA-turneringen i Qatar.

Hun sejrede i Doha og er kun blevet ved med at vinde lige siden. Søndag vandt hun sin kamp nummer 23 i træk, og sejren sikrede hende samtidig fjerde individuelle turneringstriumf på stribe.

Det gik ud over hviderusseren Aryna Sabalenka, der tabte finalen i Stuttgart 2-6, 2-6.

Swiatek overtog førstepladsen på verdensranglisten, kort efter at australieren Ashleigh Barty i marts meddelte, at hun stoppede karrieren.

Den i dag 20-årige polak stormede allerede ind på tennisscenen i 2020, hvor hun vandt grand slam-turneringen French Open.

Og hendes evner på grusset viste sig endnu en gang i søndagens finale.

Allerede i kampens andet parti brød hun den hviderussiske modstander, og hun afværgede selv de to muligheder, Sabalenka fik for at bryde den anden vej.

Første sæt var overstået på 37 minutter, og andet sæt så ud til at gå i samme retning, da Swiatek bragte sig på 1-0 og tilspillede sig to breakbolde.

Men Sabalenka hang på og fulgte med til 2-2. Så hævede Swiatek igen niveauet, og når polakken for alvor ramte sine slag, kunne Sabalenka ikke følge med.

Swiatek har fortsat ikke tabt en kamp siden nederlaget Jelena Ostapenko i Dubai 16. februar.