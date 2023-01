Polsk stjerne sætter spanier til vægs

Det var nummer 1 mod nummer 100 på verdensranglisten, da Iga Swiatek fredag mødte Cristina Bucsa i tredje runde ved Australian Open.

Det endte også derefter. Spanske Bucsa var chanceløs mod Swiatek, som undervejs uddelte æg og vandt i to sæt med cifrene 6-0, 6-1.

Det var først, i hvad der endte med at være kampens næstsidste parti, at Bucsa kom på tavlen.

Dermed er 21-årige Swiatek klar til fjerde runde af grand slam-turneringen, som hun endnu ikke har vundet.

I næste kamp venter lidt af et topmøde. Swiatek, som sidste år vandt både French Open og US Open, skal således stå over for Elena Rybakina, som triumferede i Wimbledon i sommer.

Den russiskfødte kasakher er nummer 23 på verdensranglisten. Blandt andet fordi der ikke blev uddelt ranglistepoint ved sidste års Wimbledon, fordi russere og hviderussere var udelukket fra at deltage.

Iga Swiatek runder snart ti måneder som nummer et på verdensranglisten. Polakken indtog førstepladsen i starten af april 2022 og var generelt noget nær uovervindelig sidste år.

Hun vandt således otte turneringer, herunder altså to grand slams.

Undervejs havde hun gang i en imponerende stime af kampe. Fra midten af februar til starten af juli tabte Swiatek således ikke en eneste gang. 37 kampe i træk vandt hun.