Polsk tennisstjerne sender danske Tauson ud af Indian Wells

Den danske tennisspiller Clara Tauson er ude af WTA 1000-turneringen Indian Wells, efter at hun natten til mandag dansk tid tabte i tre sæt til polske Iga Swiatek.

Dermed blev tredje runde endestationen for den unge dansker i en kamp, som Swiatek vandt med cifrene 6-7, 6-2, 6-1.

Tauson spillede ellers et flot første sæt, på trods af at Swiatek lagde ud med flere meget sikre servepartier, inden hun også knækkede Tauson og brød til 4-2 efter et langt parti.

Tauson viste dog stor moral og brød hurtigt tilbage i et sæt med en del tunge dueller fra baglinjerne, men også flere hurtigt overståede partier til den servende spiller.

Det endte i en tiebreak, hvor Tauson virkeligt trådte i karakter, pressede polakken hårdt og udnyttede sin første sætbold.

I andet og tredje sæt viste Swiatek dog, hvorfor hun ligger nummer fire på verdensranglisten, da hun skruede op for niveauet og gjorde kort proces mod danskeren ved at vinde med henholdsvis 6-2 og 6-1.

Iga Swiatek er den højest rangerende tilbageværende spiller i turneringen, efter at Barbora Krejcikova har trukket sig med en skade, og Aryna Sabalenka røg ud allerede i anden runde.

Tauson var seedet som nummer 29 og trådte derfor ind i turneringens anden runde. Her slog hun brasilianske Beatriz Haddad Maia 6-4, 6-3.

Danskeren og polakken havde kun mødt hinanden en enkelt gang tidligere. Det var tilbage i 2019, og her vandt Swiatek i to sæt.

Tauson er nummer 40 i verden.

Swiatek møder i fjerde runde vinderen af opgøret mellem russeren Darja Kasatkina og tyskeren Angelique Kerber, der er seedet som nummer 15.

Indian Wells er efter de fire store grand slam-turneringer en af de største begivenheder på både ATP-touren og WTA-touren.