Populære Wozniacki får lørdagsbal på centre court

NEW YORK (Ekstra Bladet): Da Caroline Wozniacki natten til fredag forlod mægtige Arthur Ashe Stadium efter sejren i anden runde over Danielle Collins, var det hendes 16. besøg på verdens største tennisbane ud af hendes 24 seneste kampe ved US Open.

En statistik, der indimellem får eksperter til at måbe, ikke mindst når danskeren har ligget lidt længere nede på ranglisten og/eller skullet møde en mindre kendt modstander.

Sådan er det ikke lørdag middag, klokken 18, dansk tid, når hun i tredje runde skal op mod sportens absolutte, nye stjerneskud i skikkelse af canadiske Bianca Andreescu, som mange eksperter tæller blandt deres topfavoritter til titlen.

Den 19-årige, nybagte Top 10-spiller ytrede selv ønsket og håbet om at debutere på Ashe, da hun havde vundet sin andenrundekamp og nu sker det altså.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er godt agentarbejde, der har gjort Caroline Wozniacki til stamgæst på centre court, ryster hun på hovedet.

- Nej, jeg tror, det er mit navn her. De kan godt lide at sætte mig på de store baner, siger hun.

Natten til fredag befandt hun sig midt i et inferno af højlydt snak og generel uro.

- Det er helt sikkert anderledes nu med taget deroppe. Det er mere højlydt. Det er mere summen, mere ekko.

- Hvad betyder rutine i den sammenhæng?

- Den betyder en del. Man ved, hvad man kan vente sig, svarer Caroline Wozniacki, der for ti år siden stod i sin første grand slam-finale på samme bane og siden har spillet et hav af store kampe derinde.

Hun må nok finde sig i at komme lidt i verbal modvind på sin 'hjemmebane, for der vil formentlig være en del canadiere blandt de op til 24.000 tilskuere.

Wozniacki og Andreescu har mødt hinanden en enkelt gang før, da canadieren i januar indledte sin gennembrudssæson med en sejr i Auckland.

Caroline Wozniacki i US Open 2018, rangeret 2: 2. runde (Lesia Tsurenko, Ukraine) 2017, rangeret 5: 2. runde (Ekaterina Makarova, Rusland) 2016, rangeret 74: Semifinale (Angelique Kerber, Tyskland) 2015, rangeret 4: 2. Runde (Petra Cetkovska, Tjekkiet) 2014, rangeret 10: Finale (Serena Williams, USA) 2013, rangeret 6: 3. Runde (Camila Giorgi, Italien) 2012, rangeret 8: 1. Runde (Irina-Camelia Begu, Rumænien) 2011, rangeret 1: Semifinale (Serena Williams, USA) 2010, rangeret 1: Semifinale (Vera Zvonareva, Rusland) 2009, rangeret 9: Finale (Kim Clijsters, Belgien) 2008, rangeret 21: 4. runde, Jelena Jankovic (Serbien)

