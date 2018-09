Presset Wozniacki klemmer turnering ind

Tennisstjernen Caroline Wozniacki mangler kampe og har valgt at stille op i næste uges WTA-turnering i Tokyo.

Det var ellers ikke planen, at den 28-årige dansker skulle i aktion før de kinesiske turneringer i Wuhan og Beijing, der spilles senere i september.

Men efter en lang række tidlige exits og skadeproblemer er turneringen Toray Pan Pacific Open i Tokyo føjet til Wozniackis kalender.

Danskeren, der er forsvarende mester i Tokyo, kæmper desuden for at sikre sig en af de otte pladser til sæsonfinalen i Singapore, fortæller hendes far og træner, Piotr Wozniacki, til TV2 Sport.

- Caroline har brug for nogle kampe frem mod Wuhan og Beijing, og så skal hun samtidig sikre sin plads i Singapore, siger Piotr Wozniacki til tv-stationen.

Caroline Wozniacki var senest i aktion i US Open, hvor hun led et tidligt nederlag i anden runde. Her blev danskeren stoppet af ukrainske Lesia Tsurenko.

Wozniacki har vundet Toray Pan Pacific Open tre gange. Det var i 2010, 2016 og 2017.

Turneringen oplyser samtidig, at danskeren er blevet tildelt et wildcard.

Se også: Djokovic vinder US Open og tangerer rekord

Kaldte dommer tyv og sexist: Nu får Serena Williams bøde

Se også: Stiktosset Serena overraskede alle efter pinlig afslutning

Se også: Mesteren måtte undskylde til Serena efter drama

Sportsstjerner der døde alt for tidligt

Günter stak Monica Seles ned: Ingen måtte slå Steffi!

Kokain, utroskab og en alt for skarp tunge: Tennisdarling satte det hele over styr