Prinsesse Kate i stor Wimbledon-bommert

Prinsesse Kate blev midtpunkt for et komisk indslag ved gårsdagens Wimbledon-finale mellem Carlos Alcaraz og Novak Djokovic

Det var egentlig ment som en venlig gestus, men endte med at blive en tåkrummende seance.

Prinsesse Kate skulle nemlig stå for at overrække trofæerne efter kampen ved herrernes Wimbledon-finale, ligesom hun gjorde det ved kvindernes finale lørdag.

Da hun indtog banen, ville hun give hånden til bolddrengene og boldpigerne, der stod på rad og række, hvilket jo egentlig var en sød tanke.

Problemet var bare, at hun sprang den første bolddreng over. Og selvom det var en uskyldig bommert af prinsessen, var det stadig et småpinligt øjeblik, som har skabt reaktioner på sociale medier.

'Hvorfor sprang Kate Middleton lige den første bolddreng over? er det normalt,' skriver en bruger på Twitter efterfulgt af en grine-smiley.

'Kate overså den første bolddreng fuldstændig, men gav hånd til alle de andre. Stakkels dreng, skriver en anden.

Den stakkels bolddreng blev dog stående gennem hele seancen på trods af det missede håndtryk.

Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Mesterværk

Selve finalen blev et sandt festfyrværkeri mellem de to bedste tennisspillere i verden lige nu.

Novak Djokovic smadrede den unge spanier 6-1 i første sæt, men så vågnede Alcaraz ellers op og vandt de to efterfølgende sæt.

Djokovic svarede tilbage i fjerde sæt, og så skulle kampen afgøres i femte og sidste sæt, hvor Holger Runes banemand altså trak det længste strå.

20-årige Alcaraz kunne dermed fejre sin første Wimbledon-titel og tilføjer sin anden Grand Slam-sejr til samlingen.

Dem kommer der nok en del flere af.