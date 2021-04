Problembarn smidt ud af stor turnering

Tennisspilleren Fabio Fognini blev onsdag bedt om at forlade banen og smidt ud af ATP 500-turneringen i Barcelona.

Den 33-årige italiener mistede besindelsen og skældte ud på en måde, som dommerne fandt for upassende.

Niendeseedede Fognini var på det tidspunkt bagud 0-6, 4-4 mod Bernabe Zapata Miralles fra Spanien, der er nummer 147 i verden.

Fognini havde tidligere i kampen fået en advarsel for upassende sprogbrug, men han var langt fra tilfreds med dommerens beslutning om at smide ham ud af turneringen.

- Jeg sagde ikke noget til ham, råbte italieneren, inden han smed sin ketsjer mod nettet og forlod banen.

Det er ikke første gang, Fognini viser sit temperament på tennisbanen. Han blev midlertidigt suspenderet fra to grand slam-turneringer og blev idømt en bøde på 96.000 dollar (knap 600.000 kroner) efter et udbrud ved US Open i 2017.