Provokeret af Wozniacki: Tænkte på det hele kampen

Naomi Osaka kan ikke lide at blive undervurderet, og det følelse havde hun åbenbart på grund af Caroline Wozniacki.

Den nyslåede danske kommentator havde tilsyneladende ramt et ømt punkt i sine forudsigelser om Miami Open.

- Underligt nok så sad jeg og så Tennis Channel den anden dag. Jeg kan ikke huske, hvilken dag det var, men de havde turneringsplanen fremme, og Caroline Wozniacki var der vist, siger Osaka, efter hun havde pryglet Angelique Kerber 6-2, 6-3.

- Hun siger så 'Jeg tror Kerber og Fernandez mødes'. Så tænkte jeg 'Øh, er Muchova og jeg ikke med i det her'. Så det tænkte jeg ret meget på det, da jeg spillede lige før, siger Osaka, der nu møder Karolina Muchova i tredje runde.

- Jeg ved ikke, om det var grunden til resultatet. Jeg vil ikke sige, at det er et hævn, men jeg tænkte 'Jeg ved, jeg har underpræsteret en smule de sidste par måneder, men jeg føler stadig, at jeg er en god spiller.

- Wozniacki sagde med ret stor sikkerhed i stemmen, at hun mente, Kerber ville gå videre. Jeg ved det ikke. Men hvorom alting er, så er det min historie. Beklager.

Wozniacki og Osaka mødtes første gang i 2016, da danskeren finale-sejrede mod sin yngre modstander. Foto: Taketo Oishi/Ritzau Scanpix

Lige nu har 24-årige Osaka otte sejre og kun to nederlag i 2022, og hun ligner en, der er på vej tilbage til verdenstoppen, hvor hun senest lå nummer et i august 2019. Den fire dobbelte grand slam-vinder er dog helt nede som nummer 77 på verdensranglisten, efter hun var ude i store dele af 2021 som følge af et skrøbeligt sind, som hun skulle passe på.

Mens Wozniacki stadig var aktiv, nåede hun at spille mod Osaka tre gange. I 2016 slog 'Wozzy' japaneren med 7-5, 6-3 i finalen i Tokyo, og hun sejrede også året efter i Eastbourne, hvor det blev til en sejr på 6-2, 7-6.

Sidste møde mellem de to endte dog med sejr til Osaka, der vandt semifinale-opgøret i Beijing med 6-4, 6-2.