Pryglet af stortalent

Holger Rune tabte tirsdag til verdens nummer 32, spanske Carlos Alcarez, med 0-3 i sæt.

Det skete i Milano ved Next Gen ATP Finals, som er tennissportens sæsonfinale for de bedste spillere under 21 år.

Holger Rune var i den grad med i første halvdel af kampen, men fra midten af andet sæt viste Alcarez sin klasse og sit enorme potentiale. Han slog Rune med 4-3, 4-2, 4-0 i et specielt format for turneringen.

Kampen var et møde mellem turneringens to yngste spillere og de eneste på 18 år.

Rune vandt søndag en Challenger-turnering i Bergamo og avancerede mandag til pladsen som nummer 109 på verdensranglisten.

Alcaraz ligger bedst placeret af alle i de unges sæsonfinale med sin aktuelle 32.-plads og er førsteseedet. Han har haft et forrygende efterår, der kulminerede med kvartfinalepladsen i US Open.

Første sæt var en hæsblæsende omgang med masser af hårde førsteserver og flot tennis.

Rune bød i den grad den spanske favorit op til dans, og selv om partierne var tætte, kom opgørets breakbold, der også var en sætbold, først ved stillingen 3-2 til Alcarez.

En stærkt fightende dansker afværgede den, vandt partiet og afværgede i alt fem sætbolde, inden Alcarez vandt første sæt 4-3 efter 8-6 i tiebreaken.

Rune fortsatte indledningsvist med at matche Alcarez fuldt ud i andet sæt. Men ved 2-2 brød spanieren og servede sig efterfølgende sikkert på 2-0 i sæt.

I tredje sæt var Alcarez for alvor kommet op i gear. Ud over at være bomstærk i egne servepartier hentede den lynhurtige spanier bolde, der så ud til at være gået til Rune, og havde ligeledes lidt held med en netruller på et afgørende tidspunkt.

Formatet ved Next Gen ATP Finals adskiller sig fra de fleste andre turneringer.

Der spilles bedst af fem sæt, og første spiller til fire partier vinder sættet. Ved 3-3 i et sæt spiller man tiebreak efter normale regler.

Ved 40-40 i et parti afgør næste bold partiet.

Otte spillere deltager i turneringen, som er inddelt i to indledende grupper, hvorfra de to bedste fra hver går til semifinalerne.

Ud over Alcaraz er Rune i indledende gruppe med Brandon Nakashima fra USA og argentineren Juan Manuel Cerundolo, som den unge dansker møder i de kommende dage. Nakashima slog tirsdag Cerundolo med 3-1.

Den anden gruppe står mellem Sebastian Korda (USA), Lorenzo Musetti (Italien), Sebastian Baez (Argentina) og Hugo Gaston (Frankrig).

Next Gen ATP Finals spilles over fem dage med semifinaler fredag og finale lørdag.