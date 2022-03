Putin-støtte kan koste stjerne Wimbledon

Tennisverdenens nummer to, Daniil Medvedev, risikerer at gå glip af Wimbledon, hvis han ikke skriftligt deklarerer en afstandstagen til Vladimir Putin

Det er ikke så ligetil at være russisk atlet for tiden.

Sanktionerne regner ned over landet, siden Ruslands præsident, Vladimir Putin, besluttede sig for at invadere og føre militære aktioner i Ukraine.

Og selvom russiske og hviderussiske tennisspillere fortsat må spille internationale turneringer, dog under neutralt flag, skal de nu også officielt tilkendegive en afstandstagen til Putin, hvis de vil deltage i britiske sportsbegivenheder.

Det oplyser Nigel Huddleston, minister for turisme og sport.

- Vi vil sikre, de ikke modtager penge eller får støtte fra Putin, Rusland eller Belarus, og det skal de (atleterne, red.) erklære i et skriftligt dokument.

- Hvis de siger, de forholder sig neutrale, skal vi være sikre på, det også er tilfældet, siger ministeren ifølge Mirror.

En opfordring, der blandt andre kan ramme en af verdens bedste tennisspillere, russiske Daniil Medvedev.

Hvis ikke han tager afstand til sin præsident, så vil det koste ham den engelske traditionsturnering Wimbledon, som indledes i slutningen af juni.

Det vil selvsagt være et hak i tuden for en spiller af hans kaliber med en status som verdens nummer to. Dernæst kan det være en potentiel farlig manøvre, fordi det kan medføre store konsekvenser at forholde sig kritisk om Putin, når man har russisk pas.

Det samme er på spil for belarusiske Aryna Sabalenka, der ligger nummer fem på kvindernes verdensrangliste.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Daniil Medvedev konkurrerer i øjeblikket i Miami Open. Foto: Geoff Burke/Ritzau Scanpix

Tidligere i marts blev det eksempelvis en kendsgerning, at det kan koste op til 15 års fængsel, hvis man med vilje spreder 'falsk information' om det russiske militær.

Da Medvedev deltog i ATP-turneringen Mexican Open i februar, måtte han lægge øre til en del kritik som følge af et trøjevalg.

Her optrådte han blandt andet i tøj med russiske farver, hvilket ikke er usædvanligt i sig selv, men timingen var ikke så heldig, fordi Rusland netop havde påbegyndt invasionen af Ukraine.