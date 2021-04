Råddent system: Clara og Holger fremhævet

Danmark er godt stillet i fremtiden på både herre- og damesiden i tennis, for Holger Rune og Clara Tauson stormer fremad med store skridt.

Men danskerne har svære vilkår i det pilrådne wildcard-system, der hersker i tennisverdenen.

Det sætter engelske The Guardian nu fokus på og fremhæver blandt andre de to danskere som eksempler.

- De, der ikke kommer fra prominente tennisnationer, må tage til takke med færre muligheder og bruge det som en motivation, skriver avisen og bringer dernæst et citat fra 18-årige Clara Tauson, hvor hun modent satte ord på, hvordan hun selv angriber den problematik.

- Jeg tror, det gavner mig. Jeg har kæmpet mig til alt, jeg har. Og måske er det bedre sådan.

Holger Rune har arbejdet sig op som nummer 310 i verden trods sin unge alder. Tauson er oppe som nummer 94. Foto: Joachim Ladefoged

Mediet fortæller, at Holger Rune har fået lidt flere chancer - syv ud af otte i de top-turneringer han har deltaget i. Det skyldes ifølge dem det gode benarbejde som sponsorer, agent og hans akademi har foretaget.

Begge danskere roses i øvrigt stort for deres talent.

Claras bedste nogensinde

Lillebror fik lov

Men som nævnt er nepotisme virkelig et problem i den verden.

Et grelt eksempel fandt sted i Marseille sidste måned, hvor 20-årige Petros Tsitsipas fik lov at være med trods sin rangering som nummer 970 på verdensranglisten. Han er lillebror til den femte-rankede Stefanos Tsitsipas.

Han blev hamret ud på 45 minutter.

Turneringsdirektøren Jean-François Caujolle forklarede senere, at han havde tilbudt wildcardet som tak til den græske familie.

Ligeledes har Novak Djokovic-broderen Marko fået otte wildcards i karrieren trods en rangering, der ikke er nået højere end 571. Han har tabt samtlige otte kampe.

Også Lleyton Hewitt og Naomi Osakas søskende har fået lignende pladser.

Og nogle gange er der altså tale om deciderede familieforæringer, som da Djokovic-familien, som stod bag Serbian Open, gav Marko fri adgang, eller da Emma Navarro som verdens nummer 492 fik et wildcard af sin milliardær-far, Ben Navarro.

Hos The Guardian argumenteres der for, at turneringerne i højere grad skal stå til ansvar for, hvordan der wildcards distribueres, så sporten kan blive mere fair.

For nyligt var der godt nyt for Tauson, efter en skade satte en stopper for hendes spil.

Sidste kamp for 17-årige Holger Rune blev et sandt drama - læs mere her