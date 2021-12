Rafael Nadal er taget til Australien efter coronasmitte

Den 20-dobbelte grand slam-vinder Rafael Nadal ligner en deltager i Australian Open, der starter 17. januar.

Fredag har den 35-årige spanier lagt et billede på Twitter og Instagram af ham selv på banerne i Melbourne, hvor turneringen skal spilles.

- Sig det ikke til nogen ... her er jeg, skriver Nadal i en kort tekst, der ledsager billedet.

Nadal har været tvivlsom til Australian Open. Han er dels på vej tilbage efter en periode med skader, der kostede ham meget af 2021-sæsonen, og så sent som 20. december annoncerede han, at han var testet positiv for corona.

Det skete, efter at han havde deltaget i en opvisningsturnering i Abu Dhabi, hvor flere andre tennisstjerner som Andrey Rublev, Belinda Bencic og Emma Raducanu også deltog og siden blev testet positiv for corona.

Mens Nadal ligner en deltager, er det endnu uvist, om verdensetteren Novak Djokovic stiller op. Han er tilmeldt turneringen, men har endnu ikke bekræftet sin deltagelse.

34-årige Djokovic har flere gange tidligere afvist at afsløre, om han er vaccineret mod corona, hvilket er et krav for at deltage i Australian Open.

For et par dage siden trak serberen sig officielt fra ATP Cup, som fungerer som en slags opvarmningsturnering til Australian Open.

Djokovic har ligesom Nadal og Roger Federer vundet 20 grand slam-titler gennem sin karriere. 9 af Djokovic' 20 titler er sikret ved Australian Open - blandt andet de tre seneste udgaver.

Roger Federer er langtidsskadet og stiller ikke op i Australien.