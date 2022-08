Rafael Nadal taber første kamp siden skade i Wimbledon

Rafael Nadals første tenniskamp i halvanden måned blev ingen stor succes for den 22-foldige grand slam-vinder.

Den spanske tennisstjerne tabte tidligt torsdag morgen dansk tid til kroaten Borna Coric ved ATP-turneringen Cincinnati Masters.

Nadal tabte med cifrene 6-7, 6-4, 3-6 til verdensranglistens nummer 152.

Da Nadal førte 5-4 i første sæt, blev kampen midlertidig afbrudt i længere tid på grund af regn.

Det var Nadals første kamp, siden han måtte trække sig fra Wimbledon med en skade i begyndelsen af juli.

Nadal trak sig fra Wimbledon inden semifinalen på grund af en skade i maven, som han havde pådraget sig to dage tidligere i kvartfinalen.

Efter nederlaget i comebacket i Cincinnati erkender Nadal, at der venter en masse hårdt arbejde, før han er i nærheden af sit topniveau.

- Når man kommer tilbage fra en skade, bliver alting meget nemmere, hvis man vinder sin første kamp, men det gjorde jeg ikke. Der er ikke så mange positive ting at tage med fra den her kamp.

- For at komme i god form skal jeg have mere træning sammen med de bedste spillere på Touren, siger Nadal efter nederlaget ifølge AFP.

Med torsdagens nederlag kan Nadal ikke nå at overhale russeren Daniil Medvedev på verdensranglistens top og dermed sikre sig en plads som topseedet ved US Open. Grand slam-turneringen begynder 29. august. 36-årige Nadal ligger nummer tre på verdensranglisten.

Han er sikker på, at han er i en bedre forfatning om halvanden uge, når han indleder jagten på en titel i årets sidste grand slam-turnering.

- Publikum kommer til at give mig mere energi i New York. Det er et meget specielt sted for mig, og jeg har haft nogle uforglemmelige oplevelser der, så jeg vil gøre alt for, at jeg kan blive klar til at få endnu flere, siger Rafael Nadal.