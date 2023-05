Rafael Nadal trækker sig fra Italian Open

Rafael Nadal er ikke at finde ved Madrid Open, der for tiden løber af stablen i den spanske hovedstad.

I næste uges Italian Open stiller den spanske tennisstjerne heller ikke op. På Twitter oplyser Nadal, at han - ligesom med Madrid Open - må melde afbud til den store Masters 1000-turnering i Rom.

Nadal har det meste af året døjet med en hofteskade og har ikke været i aktion siden Australian Open i januar.

- Selv om jeg har mærket en forbedring de seneste dage, har der været mange måneder, hvor jeg ikke har kunnet træne på et højt niveau, og processen med at vende tilbage tager sin tid, og jeg kan ikke gøre andet end at acceptere det og fortsætte med at arbejde, skriver Nadal fredag.

Med afbuddet til Italian Open opstår der yderligere tvivl om, hvorvidt Nadal kan stille op i French Open, der begynder i slutningen af maj.

Nadal har i dette årtusind domineret den franske grand slam-turnering og vundet den hele 14 gange inklusive i 2022.