Rafael Nadal varsler snarligt comeback efter fodskade

Rafael Nadal har ikke ligefrem haft travlt med at spille turneringer, siden Novak Djokovic i maj slog ham ud af French Open i semifinalen.

Nu varsler den spanske tennisstjerne dog et snarligt comeback.

Han har således tænkt sig at varme op til Australian Open ved at spille to turneringer.

- Min plan er at spille i Abu Dhabi i december og i en turnering mere inden Australian Open. Det er mit mål. Vi arbejder hårdt for at få det til at ske, siger Rafael Nadal ifølge Reuters.

Spanieren har døjet med en skade i foden, og da han senest var på banen i en turnering i USA i august, blev han slået ud i sin anden kamp. Siden da har han ikke været i kamp.

- Skaden i min fod skal stadig være lidt bedre, men jeg træner allerede næsten halvanden time hver dag, så det er positivt.

- Nogle dage er bedre end andre, men jeg har efterhånden flere positive dage end negative. Jeg er på rette spor, siger Nadal.

I august meddelte Nadal, at skaden betød, han var færdig med at spille i 2021, men det tyder altså på, at han lige nøjagtig får en enkelt turnering mere på cv'et.

Turneringen i Abu Dhabi er en opvisningsturnering og ikke en del af ATP Touren.

Han sigter mod succes i Australian Open, hvor han vandt i 2009. Siden da har han tabt fire finaler i Melbourne.