Rafael Nadal vinder Australian Open og sætter rekord

En utrolig finale i fem sæt er afgjort.

Spanske Rafael Nadal var nede 0-2 i sæt mod russiske Daniil Medvedev, men efter et vanvittigt comeback vinder han i fem sæt med cifrene 2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5.

For 35-årige Nadal betød sejren, at han overhalede to af sine evige tennisrivaler i antallet af grand slam-sejre.

Foto: Asanka Brendon Ratnayake/ Ritzau Scanpix

Nadal er nu oppe på 21 grand slam-titler. Det er en mere end både Novak Djokovic og Roger Federer, der ikke var med i årets turnering.

Inden Nadal nåede så langt, skulle han igennem en maratonkamp for at besejre en af sportens bedste spillere i disse år. I mere end tre timer lignede Nadal en taber.

25-årige Medvedev, der er nummer to i verden og vandt US Open sidste år, var bedst i første sæt, selv om Nadal leverede flere formidable og underholdende vinderslag.

Nadal blev brudt rent to gange, og spanieren, der er nummer fem i verden, havde ingen modtræk i russerens stabile serv.

I andet sæt løftede Nadal sit spil og var bedre med i kampen. Spanieren brød Medvedev og kom foran 3-1 og kort efter også 4-1.

Medvedev brød dog tilbage og reducerede til 3-4, men Nadal holdt fast i føringen ved at bryde endnu en gang.

I starten af kampen havde russeren overtaget, men Medvedev endte med at tabe. Foto: William West/ Ritzau Scanpix

Nadal skulle hive storspillet frem for at vinde pointene og partierne, og det gode spil svigtede, da han skulle serve sættet hjem foran 5-3.

Partiet blev ekstra dramatisk, da en mand pludselig kom ind på banen med et banner med kritik af Australiens behandling af flygtninge.

Episoden skabte kortvarig panik, da sikkerhedsvagter skulle eskortere vedkommende ud af Rod Laver Arena, før spillet kunne fortsætte.

Medvedev rystede ikke på hånden, brød tilbage og udlignede til 5-5 efter et 13 minutter langt parti. Nadal missede en enkelt sætbold undervejs og var igen i knæ.

Spillerne skulle afgøre sættet i tiebreak, og her smed Nadal et par gange en kneben føring og endte med at tabe 5-7.

Det knækkede dog ikke Nadal, som kæmpede videre i tredje sæt og konstant havde mest opbakning fra publikum.

Nogle af tilskuernes tilråb irriterede Medvedev, som gestikulerede og fik dem endnu mere på nakken.

Nadal brød Medvedev og kom foran 5-4, og denne gang lykkedes det spanieren at serve sættet hjem.

Den 35-årige spanier var utrættelig. Nu er han regerende Australian Open-mester. Foto: Morgan Sette/ Reuters

Medvedev virkede træt og fysisk hæmmet på dette tidspunkt af kampen.

Det kunne Nadal hurtigt fornemme, og han dominerede pludselig kampen og tog også fjerde sæt efter nogenlunde samme opskrift som tredje.

Femte sæt udviklede sig til en nervepirrende thriller, hvor spanieren viste sin mentale styrke og brød Medvedev til en føring på 3-2.

35-årige Rafael Nadal er nu den herrespilelr med flest grand slam-titler. Foto: Martin Keep/ Ritzau Scanpix

Foran 5-4 var Nadal dog ikke i stand til at serve titlen hjem, Medvedev brød i stedet til 5-5, og så var det helt åbent igen.

Nadal gravede de sidste kræfter op og lignede en, der fik energi ved hvert vundet point.

Det lykkedes Nadal at bryde igen og vinde de sidste to partier og skrive sig ind i tennishistorien med grand slam-rekorden.