Ramt af mystiske problemer: - Aldrig haft det sådan før

Hun har været i semifinalen i Wimbledon og har vundet WTA-titler, men nu er den 30-årige tyske tennisstjerne Julia Görges ramt af mystiske problemer.

Senest har hun i denne uge måttet trække sig fra at fuldføre kampen mod Anastasia Pavlyuchenkova på hjemmebane i Stuttgart Open.

- Problemet er, at min halshvirvel er så irriteret, at den berører nerverne, og jeg ikke kan mærke tre af mine fingre.

- Jeg kan ikke forklare det. Jeg har aldrig haft det sådan før, siger Görges ifølge Blick.

Det er ikke sjovt at være Julia Görges i denne tid. Foto: AP / Michael Cummo

Julia Görges måtte trække sig med en mystisk skade. Foto: Thomas Kienzle/Ritzau Scanpix

Görges har haft problemerne i 16 dage, men forsøgte sig alligevel i Stuttgart-turneringen, som hun vandt i 2011.

- Jeg kan ikke føle mine fingre. Hænderne er kolde, og der sker ikke meget, siger Görges.

- Nu handler det om, at symptomerne skal væk, så der ikke sker noget værre.

- For når du intet føler, så er det ikke helt sjovt, for at være ærlig, siger Görges.

Julia Görges har tidligere været oppe som nummer ni i verden, mens hun pt ligger placeret som nummer 17 på verdensranglisten.

Sådan så det ud, da Julia Görges vandt i Stuttgart i 2011 med en finalesejr mod Caroline Wozniacki. Foto: AP / DAniel Maurer

