Rasende eks-kone: 'Gå væk fra min søn!'

En ferie skulle gerne forløbe i god ro og orden med afslapningen, sol og måske nogle drinks.

Det har formentlig også været hensigten fra den pensionerede tennisstjerne Boris Becker, da han tog sin nye kæreste Lilian de Carvalho Monteiro og sønnen Amadeus på ti år med på den spanske luksus-ø Ibiza.

Billeder fra ferien viser, at de tre hyggede sig på stranden, og at Lillian blandt andet smurte Beckers søn ind i solcreme.

Den tætte kontakt mellem Beckers nye kæreste og Amadeus falder dog ikke i god jord hos sønnens mor Lilly Becker, som Boris blev separeret fra i 2018 efter ni års ægteskab. Det fortæller tyske Bild.

'Lad mig skrive det på hans (Boris Becker, red.) måde, så du forstår det under coronatiden. Du er den anden pige inden for syv måneder til at lave morgenmad og pizza-pandekager til min søn. Du skal være sød at respektere min søn og tage billeder med Boris Becker i din søde bikini og din fantastiske krop, men jeg beder dig - gå væk fra min søn!'

'Boris fortæller dig det ikke, men jeg vil, hvis du ikke forstår beskeden. Hav en god ferie - uden at du rører mit barn!', skriver Lilly Becker i en Instagram-story, der nu er udløbet. Bild har dog et screenshot af budskabet og har talt med kvinden bag.

- Jeg har godt mit standpunkt tydeligt, siger hun i en kort kommentar til mediet.

Eks-kone Lille Becker vil ikke have andre i nærheden af parrets fælles søn. Foto: Kirill Iordansky/Ritzau Scanpix

Hverken Boris Becker eller Lilian de Carvalho Monteiro har endnu officielt svaret tilbage på Lilly Beckers tydelige opfordring.

Før Boris Becker begyndte at date Lilian var han sammen med modellen Yoana Montero.

På ferien på Ibiza nød Boris Becker også sommervejret med den svenske tennislegende Björn Borg. Foto: GTres/SplashNews.com/Ritzau Scanpix

Utro mens konen var på hospitalet

Den tidligere verdensetter fik senere på ferien besøg af sin 20-årige søn Elias. Han har Elias og sit ældste barn Noah på 26 år med eks-kone Barbara Becker.

Desuden har den tidligere Wimbledon-vinder også 20-årige Anna sammen med servitricen Angela Ermakova, som Becker havde sex med kun få timer, efter at daværende kone Barbara var kommet på hospitalet med veer inden fødslen af Elias.

