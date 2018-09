Rasende Serena i tårer: Tændte af på dommeren

Naomi Osaka er for første gang vinder af en grand slam-turnering i tennis.

Den 20-årige japaner trak sig lørdag sejrrigt ud af finalen ved US Open i New York mod Serena Williams, der tabte 2-6, 4-6 efter en højdramatisk afslutning.

Den 36-årige amerikaner stjal alle overskrifter i andet sæt, da hun var i kæmpe diskussioner med dommerne.

På et tidspunkt blev det så voldsomt, at Serena Williams blev tildelt en straf på et tabt parti, således at Naomi Osaka uden at spille bragte sig foran 5-3 i andet sæt.

Japaneren stod i sin første grand slam-finale over for sit store idol, som blev professionel, inden japaneren blev født.

Den 20-årige Osaka var dog aldeles uimponeret i første sæt, hvor hun brød Serena Williams’ serv til både 2-1 og 4-1 på vej mod sætsejren.

Amerikaneren havde svært ved at finde rytmen i de to spilleres andet indbyrdes møde.

Tidligere i år vandt Naomi Osaka i to sæt over Serena Williams i Miami.

Ved stillingen 1-1 i andet sæt havde japaneren en breakbold, men amerikaneren fik afværget den og bragte sig foran 2-1.

Så fik Serena Williams sit første servegennembrud, da hun bragte sig foran 3-1 på sin fjerde breakbold i partiet.

Naomi Osaka var dog ikke mere rystet, end at hun omgående brød tilbage til 2-3.

Serena Williams var tydeligt frustreret, og i det efterfølgende parti havde hun en højlydt diskussion med stigedommeren.

Det fortsatte senere, og da Naomi Osaka brød igen til 4-3, slog det tilsyneladende klik for Serena Williams, der blev idømt straffen på et tabt parti.

Naomi Osaka holdt hovedet koldt, og hun servede senere sejren hjem.

