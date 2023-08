Rasende Tauson kastede med ketsjeren: - Det var forfærdeligt

Clara Tauson fik ikke et ben til jorden, da hun overraskende røg ud til amerikanske Peyton Stearns i anden runde af US Open.

- Det var forfærdeligt. Jeg kan ikke sige så meget andet end det, siger Clara Tauson efter kampen.

Undervejs i kampen var danskeren rasende på sig selv og kastede rundt med ketsjeren flere gange.

- Jeg bliver frustreret over, jeg ikke har nogen ben i dag. Jeg føler mig lidt som en cykelrytter med dårlige ben. Det er lidt svært at komme over bjerget, siger hun.

Danskeren fortæller, at hun var overrasket over det niveau, som Peyton Stearns lagde for dagen.

- Jeg havde ikke regnet med, hun ville komme ud med så godt spil i dag. Jeg håber, det var hendes livs kamp, så det var lidt ærgerligt for mig. Jeg var bare superfrustreret over, at jeg ikke kunne finde noget niveau i dag.

- Hun spiller en god kamp, og jeg føler ikke, jeg får noget flow i mine ben overhovedet. Hun laver måske seks fejl i hele kampen, og jeg ved godt, jeg laver mange, så hun ikke behøver at lave så meget.

- Jeg føler egentlig, jeg gjorde mit bedste, men det hjalp ikke så meget i dag, siger Clara Tauson.

Clara Tauson tabte kampen til Peyton Stearns i to sæt med cifrene 3-6 og 0-6.

Dermed er hun ude af US Open allerede efter anden runde.