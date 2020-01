Rasende tennisstjerne: Slår sin far

Stjernen så rødt, da han tabte første set. Det gik ud over hans far

Den græske verdens-sekser i herretennis, Stefanos Tsitsipas, havde svært ved at styre sit temperament under tirsdagens opgør med australske Nick Kyrgios i den ihanhværende ATP-trunering i Brisbane.

Da den 21-årige græker tabte første sæt gik det ud over hans far, Apostolos, som også er træner for den hidsige tennisspiller og desuden kaptajn for det græske tennislandshold.

Stefanos Tsitsipas svang nemlig ketsjeren i vrede og kom ved et uheld til at ramme farmand, som var uheldig nok til at befinde sig indenfor rækkevidde af ketsjeren.

Som om det ikke var nok, kom Stefanos Tsitsipas mor, Julia, derefter ned for at give sønnike en skideballe, hvorefter hun forlod tilskuerrækkerne.

- Det var ikke noget jeg gjorde med vilje. Jeg mistede bare kontrollen, desværre.

- Måske giver min far mig nu tre dages stuearrest, lød det fra Stefanos Tsitsipas på pressemødet efter kampen, som han endte med et tabe 7-6 (7), 6-7 (3), 7-6 (5).

