Raser over babens billede: - Jeg slår dig!

Den canadiske tennis-stjerne Eugenie Bouchard kom i sidste uge galt af sted på grund et tilsyneladende ret uskyldigt billede af sig selv, hvor hun fremviser sin bare mave. Men det er heller ikke selve billedet, der har fået både følgere, kolleger og andre kendisser op i det røde felt. Det er mere den tekst, hun har skrevet til billedet, der har skabt vrede.

Det skriver flere medier heriblandt baseline.tennis.com og Yahoo

Til billedet skriver Bouchard følgende:

'Hvorfor er mine arme så utroligt tynde, mens min mave bliver så tyk??'

Reaktionerne på billedet og teksten var meget stærke, og Bouchard blev kaldt for 'mislykket' samt 'et dårligt forbillede'. Mange var sure over, at Boucard kaldte sig selv for tyk på maven, når man tydeligt kan se, at hun er ganske veltrænet og har en helt flad mave.

Hendes kollega, den professionelle tennisspiller og landsmand, Gabriela Dabrowski skrev følgende:

'Hvad snakker du om?'

Skuespilleren Kaley Cuocco, der er kendt for den amerikanske sitcom-serie 'The Big Bang Theory' skrev således:

'Jeg slår dig'.

Der var også mange af hendes ganske almindelige følgere og fans, der var utilfredse med Boucards billede og tekst:

En følger skrev:

'Du sender nogle helt forkerte signaler til unge piger. Der findes unge piger, der ser op til dig. Og når du påstår, at din mave ser tyk ud, så sender du et helt forkert signal.'

En anden følger skrev:

'Hvilken slags forbillede er du for kvinder og frem for alt for unge kvinder? Du er en skam for Canada. Det er forfærdeligt.'

En tredje følger skrev:

'Lad nu være med at bruge ordet 'tyk'. Især når du ser så atletisk og veltrænet ud. Kan vi ikke snart bevæge os væk for den her overdrevne fokus på kvinders udseende.'

En følger kaster sig imidlertid også ud i et forsvar for Bouchard og skriver følgende:

'Mange af kommentarerne er direkte ondskabsfulde. Små mennesker, der følger en person bare for at kunne kritisere personen.'

