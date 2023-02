Raser over Rusland-udmelding

Døren er på klem for atleter fra Rusland og Belarus for at deltage ved OL i Paris i 2024.

For på trods af omfattende sanktioner har Den Internationale Olympiske Komité (IOC), indikeret, at den vil kigge på muligheden for, at udøverne fra de to lande kan stille op under neutralt flag.

Den udmelding har skabt trodsreaktioner i sportsverdenen, og nu tager en af Ukraines største sportspersonligheder, tennisspilleren Elina Svitolina, bladet fra munden.

Den olympiske bronzevinder fra legene i Tokyo i 2021 har af indlysende årsager stærke holdninger til de olympiske lege - og til Rusland og Belarus - hvilket hun har kundgjort på Twitter:

'OL er den største drøm og ultimative privilegium for atleter. Det er sportens største platform for inklusion og og forskellighed, og det fanger hele verdens opmærksomhed.'

'Med det in mente skal vi holde fast i udelukkelsen af russiske og belarusiske atleter, der sender en stærk besked til hele verden om, at vi er forenet i sanktionerne mod Rusland og Belarus, og at der er konsekvenser for deres regeringers afskyelige handlinger.'

'Deres liv kan ikke fortsætte på normal vis, og hverken den russiske eller belarusiske befolkning kan ignorere de afskyeligheder, de begår i Ukraine,' skriver hun.

Og så nævner hun den ukrainske tikæmper Volodymyr Androshchuk, der i sidste uge faldt ved fronten i en alder af blot 22 år:

'Volodymyr Androshchuk, en af Ukraines lysende stjerner i atletik, blev bedrøveligvis dræbt i tjenesten. Han vil aldrig udleve sit potentiale eller drømme ved Legene, så hvorfor skulle russiske eller belarusiske atleter få den chance, når deres regeringer berøver uskyldige mennesker og atleter deres chance?'

Elina Svitolina har tidligere meldt ud, at hun ikke vil spille mod spillere fra Rusland og Belarus, ligesom hun også ved krigens start har doneret sine præmiepenge til de berørte ukrainere.