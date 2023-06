Raser over stjernens ord: Han tror, han er gud

- De kan tage deres penge og proppe dem op i røven.

Mikael Ymer sagde forleden lige præcis, hvad han tænkte, da han blev spurgt til turneringen Swedish Open i Båstad.

Arrangørerne har tilbudt ham en pæn stor portion penge for at være med som Sveriges bedste tennisspiller. Men det gider Ymer godt nok ikke.

- Det er sandt, at Båstad tilbød mig en ekstremt stor sum i år. Jeg blev helt chokeret, da jeg så checken, men min stemme og integritet er ikke til salg. Christer Hult (turneringsdirektøren, red.) og hans hold kan tage deres penge og proppe dem op i røven. Gud er størst, siger han til Tennisportalen.

Præcis hvorfor Ymer, der er nummer 63 på verdensranglisten, har set sig nødsaget til at bruge så grafisk en formulering, vides ikke. Han kunne bare have takket nej og sagt, at han skulle noget andet.

Annonce:

'Jeg er så rasende'

Det gjorde han ikke, og det er bestemt ikke faldet i god jord i svensk tennis.

Tag nu Kent Carlsson. Han er én af mange store navne i svensk tennis.

- Hold op med at snakke med ham og sige, at han er velkommen. Han skader svensk tennis. Jeg er så rasende. I burde slet ikke være i kontakt med ham, siger Carlsson til avisen Expressen.

- Han tror garanteret, han er gud. Han har tidligere sammenlignet sig selv med Zlatan. Måske er han af den opfattelse, at det er en eller anden form for smart marketing. Men han gør bare sig selv til grin, fnyser Carlsson.

Det var sidste år, Mikael Ymer blev væk fra turneringen og henviste til, at Zlatan Ibrahimovic jo heller ikke spillede i Allsvenskan (underforstået, at fodboldlegenden var for god til svensk klubfodbold).

Kender ikke til nogen konflikt

Expressen har været i kontakt med Christer Hult, der trækker opgivende på skuldrene.

Annonce:

- Det er trist, når man tænker på, hvor meget vi har gjort for ham tidligere, siger han med henvisning til wildcards og økonomiske håndsrækninger gennem årene.

Hult aner ganske enkelt ikke, hvorfor Ymer siger, som han gør.

- Der er ingen konflikt imellem os, så vidt jeg ved, siger han.

Mikael Ymer er kendt for et friskt temperament. I Lyon i maj ødelagde han en dommerstol i arrigskab, hvilket kostede ham en bøde på knap 280.000 kroner.