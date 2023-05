Raser over størrelsen på kage

Man kan finde mange ligheder mellem de to verdensstjerner Aryna Sabalenka og Carlos Alcaraz.

De skal begge to spille finale i den prestigefyldte ATP 1000-turnering i Madrid, de ligger begge to nummer to på verdensranglisten, og de havde begge to fødselsdag fredag.

Derfor fik nu 25-årige Sabalenka og 20-årige Alcaraz også overrakt en fødselsdagskage af turneringsorganisationen, men den flotte gestus har vakt stor vrede hos andre tennisstjerner.

'Det kunne ikke være mere præcist i forhold til behandlingen,' skriver den belarusiske stjerne Victoria Azarenka, som ikke er videre tilfreds med størrelsesforskellen på de to kager.

Canadieren Bianca Andreescu følger trop i et andet opslag, hvor hun skriver: 'Det ser ikke rigtigt ud'.

Udover de to kvindelige tennisstjerner har en lang række brugere også kritiseret forskellen på de to kager, der lige pludselig, har taget meget fokus væk fra det sportslige.

Turneringsdirektøren Feliciano Lopez har dog været ude og forsvare på twitter, hvor han blandt andet inddrager danske Holger Rune.

'Jeg er overrasket over reaktionerne på denne gestus,' skriver Lopez og fortsætter.

'1: Carlos (Alcaraz, red.) havde lige vundet sin kamp for at komme i finalen.'

'2: Han spillede på centercourt.'

'3: Turneringen bliver afviklet i Spanien, selvom det er et internationalt event.'

'PS: Jeg håber ikke, at Rune også er fortørnet over sin behandling,' skriver han med reference til danskerens fødselsdagskage tidligere i turneringen.

De to hovedpersoner tænker dog nok på alt andet end kage lige nu.

Aryna Sabalenka skal nemlig spille finale lørdag aften mod verdens nummer et Iga Swiatek, mens Alcaraz møder den 33-årige tysker Jan-Lennard Struff på søndag.