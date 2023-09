Raser over superstjerne: - Fuldstændig unødvendigt

Novak Djokovic ydmygede sin blot 20-årige modstander, Ben Shelton, efter at serberen vandt i tre sæt i semifinalen af US Open.

Og for at gøre ondt værre, kopierede serberen Ben Sheltons telefon-jubelscene, hvilket kan ses i opslaget fra X nedenfor.

Det har efterfølgende sat gang i en heftig debat på de sociale medier, skriver det australske medie news.com.

Kold luft

Kommentatorparret fra ESPN bemærkede da også, at luften var ekstraordinær kold mellem de to spillere, da de skulle give hånd efter kampen.

- Det var ikke det varme håndtryk, som man normalt ser fra Djokovic. Han giver normalt en et klap på ryggen eller en halv krammer, sagde de.

Den anerkendte tennis-journalist Gaspar Ribeiro Lanca tog til det sociale medie X for at kritisere serberen efter kampen.

'Fuldstændig unødvendig jubelscene fra 36-årige Novak Djokovic efter at have slået 20-årige Ben Shelton, der spillede den største kamp i hans karriere foran sit hjemmepublikum, og aldrig har været respektløs over for ham (Djokovic, red.),' skriver han.

En smilende Djokovic udtalte på det efterfølgende pressemøde, at han 'elskede Bens jubelscene'.

Djokovic slog Shelton 6-3, 6-2, 7-6. Foto: CLIVE BRUNSKILL/Ritzau Scanpix

Stjal den

- Jeg syntes, den var meget original. Jeg kopierede ham. Jeg stjal hans jubelscene, lød det fra den 23-dobbelte Grand Slam-vinder.

Ben Shelton gav desuden ikke udtryk for, at der var noget hånligt ved sin modstanders jubelscene.

- Hvis man vinder en kamp, fortjener man at fejre det, som man har lyst til. Jeg er vokset op med, at efterligning er den største kompliment, man kan få, sagde han på det pressemødet efter kampen.

Novak Djokovic møder Daniil Medvedev i US Open-finalen søndag.