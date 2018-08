Raser over tennis-revolution: - Vi mangler svar!

Udsigten til ændringer af formatet i herrernes verdensmesterskab for landshold i tennis, Davis Cup, bliver måske længere end først antaget.

Det Internationale Tennisforbund (ITF) havde håbet på, at man ved en kongres 13.-16. august i Orlando kunne få grønt lys til at ændre både navn og turneringsformat. Men forslaget møder modstand forud for konferencen.

ITF vil ændre navnet til World Cup of Tennis Finals, som efter planen skal være en landsholdsturnering. Den skal afvikles over en uge i den samme by i slutningen af tennissæsonen. 18 nationer skal gennem gruppespil og knockoutfase.

I dag afvikles Davis Cup som en knockoutturnering med terminer over et helt kalenderår. Kampene spilles på en af deltagernes hjemmebane, hvilket er noget af det, som modstandere af turneringsændringerne gerne vil bevare.

Sådan lyder det blandt andet i en åben erklæring fra Australiens Tennisforbund til ITF's ledelse.

- Vi har spurgt ind til de økonomiske detaljer i den nye turnering, for vi ved ikke, om økonomien kan erstatte de indtægter og sidegevinster i form af facilitets-opgraderinger og udvikling af unge spillere, man får ved at spille kampe på hjemmebane.

Rafael Nadal og Roger Federer er to af sportens største, men hvordan bliver fremtidens Davis Cup? Foto: AP

- Så længe vi ikke kan få de informationer, bliver vi nødt til at stemme imod forslaget, lyder det fra forbundet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Også Tennis Europe, der repræsenterer 50 europæiske tennisforbund, er indtil videre modstander af ændringerne.

- Informationen er utilstrækkelig. Jeg har ikke set en endelig og fyldestgørende forklaring for forretningsmodellen og ledelsesstrukturen bag turneringen, skriver Tennis Europes præsident, Vladimir Dmitriev, i et brev ifølge Reuters.

ITF har, hvis ændringerne bliver vedtaget, indgået et partnerskab med investeringsselskabet Kosmos, som vil putte tre milliarder dollar i turneringen over 25 år, hvilket svarer til 120 millioner dollar (770 millioner kroner) årligt.

- Hvorfor har vi ikke en præcis fordelingsnøgle for pengene? Og hvad sker der ved worst case-scenariet, hvor forretningsmodellen efter et par år ikke er rentabel, og Kosmos bakker ud?

- Det er gode spørgsmål, som vi ikke har fået svar på. Før vi får det, kan jeg ikke se fordelen for europæiske lande i at stemme for en sådan turnering, skriver Vladimir Dmitriev.

Davis Cup-formatet har i de seneste år bøvlet med at få de bedste spillere til at prioritere turneringen flere sæsoner i træk. Manglende point til verdensranglisten er en del af forklaringen på fravalget af turneringen.

Ofte har de bedste spillere kun valgt Davis Cup til, når det var påkrævet for at få adgang til OL, hvilket ITF håber at kunne lave om på med turneringsændringen.

Davis Cup har været afholdt siden år 1900.

