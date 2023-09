Raser over US Open: - Umenneskelige forhold

I live-kommenteringen af US Open kvartfinale mellem Daniil Medvedev og Andrej Rublev kritiserede tennislegenden John McEnroe arrangørerne af US Open for at afvikle kampen under umenneskelige forhold

Forhåndsfavoritten Daniil Medvedev sagde meget godt i tredje og sidste sæt i US Open-kampen mod landsmanden Andrej Rublev.

- En af os kommer til at dø, prustede en tydeligt varmepåvirket Medvedev til TV-kameraet, mens han tog en puster imellem pointene i kampen, der blev afviklet i Billie Jean King National Tennis Center.

På det ikoniske tennisanlæg var tennislegenden John McEnroe også til stede, da han skulle livekommentere kvartfinaleopgøret mellem de to russere.

Her kunne den nu 64-årige syvdobbelte grandslam-vinder se Rublev og Medvedev tonse rundt på det hårde underlag, der er kendetegnet for US Open, i 35 graders varme.

Alle kneb gælder for at bekæmpe den bagende varme i New York. Foto: Kena Betancur/Ritzau Scanpix

Og det var ikke kun Medvedev, der var bekymret for spillernes velbefindende. McEnroe var også bekymret for, om en af spilleren ville falde om på grund af de varme temperaturer.

- Stakkels drenge ... det ser ud til, at de snart kollapser, sagde tennislegenden i dækningen af kampen ifølge Daily Mail og fortsatte med en hård dom over tennisforholdene på Billie Jean King National Tennis Center under dette års Grand Slam:

- Det er umenneskeligt det her.

- Undskyld mig, USTA. For fremtiden synes jeg, at man seriøst skal lukke taget over banen.

John McEnroe har aldrig været bleg for at sige sin mening, og nu er kritikken rettet mod arrangørerne af US Open, USTA. Foto: Mediapunch/Ritzau Scanpix

Begge spillere priser sig nok lykkelige for, at Daniil Medvedev gjorde kort proces og avancerede videre fra kvartfinalen i tre sæt med cifrene 6-4, 6-3 og 6-4.

Undervejs måtte Medvedev også kapitulere som følge af vamen, da han smed trøjen og viklede et nedkølet håndklæde om hovedet.

Tidligere i turneringen kollapsede en fan i kvartfinaleopgøret mellem Madison Keys og Markéta Vondrousová, en hændelse USTA (arrangøren af US Open, red) har været ude og afvise som varmerelateret, da der var tale om et ildebefindende.