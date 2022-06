Reagerer efter drama: Meget alvorligt

Det så bestemt alvorligt ud, da Alexander Zverev måtte trække sig med en ankelskade i fredagens French Open-semifinale mod Rafael Nadal.

Og det lader det også til at være dagen derpå.

I en story på Instagram skriver tyskeren, at det er en 'meget alvorlig skade', han har pådraget sig.

- Det ser ud til, at jeg har fået en meget alvorlig skade. Lægerne undersøger det fortsat, og jeg skal nok holde jer opdateret, så snart jeg ved mere, lyder det.

Dermed er det svært at forestille sig, at Alexander Zverev når at blive klar til Wimbledon, der indledes 27. juni.

Artiklen fortsætter under billederne..

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Foto: Yves Herman/Reuters

Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Som det fremgår af billederne måtte den 25-årige tysker, der aktuelt er nummer tre i verden, hentes af af en kørestol, fordi han ikke selv var i stand til at gå fra banen.

Uheldet skete i andet sæt, lige som han og Nadal skulle til at afgøre sættet i tie break. Spanieren havde på daværende tidspunkt vundet et enkelt sæt.

Alexander Zverevs exit betyder, at Rafael Nadal stryger direkte i finalen mod Holger Runes banemand Casper Ruud. Nadal kan vinde French Open for 14. gang i karrieren.