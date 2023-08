Reagerer efter vildt drama: - Det føles fantastisk!

Caroline Wozniacki var et stort smil, da hun mødte pressen efter hendes sejr i anden runde af US Open

Caroline Wozniacki satte en stor fed streg under, at hendes comeback skal tages seriøst, da hun natten til torsdag dansk tid slog Petra Kvitova i anden runde af US Open.

Den danske superstjerne havde også svært ved at holde begejstringen tilbage, da hun mødte pressen efter kampen.

- Det føles fantastisk at slå sådan en fantastisk spiller som Petra, siger Caroline Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Selvom danskeren var undertippet, tvivlede hun ikke på sine muligheder.

- Jeg vidste, at jeg havde en chance for at vinde. Og jeg tror på mig selv. Men på samme tid har hun haft et stort år. Hun er nummer 11 i verden. Hun elsker at spille på hardcourt. Jeg vidste, at det ville blive svært, og jeg skulle spille mit bedste tennis, lyder det fra Wozniacki.

Foto: Jonas Olufson

Kampen blev spillet i bedste sendetid - om aftenen lokal tid - på US Open-anlæggets største arena, Arthur Ashe Stadium.

- Jeg er bare så glad for at få muligheden for at spille på Arthur Ashe Stadium. Hvilken ære det er. At spille en aftenkamp foran det her fantastiske publikum.

Foto: Jonas Olufson

- Hvis du havde spurgt mig for tre år siden, havde jeg aldrig troet, at jeg ville spille på en af de her baner igen i US Open om aftenen ... det føles bare ret utroligt at være derude og vinde en kamp som denne, siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki slog Petra Kvitova i to sæt med cifrene 7-5 og 7-6 (7-5).

I tredje runde af turneringen venter amerikaneren Jennifer Brady, der er nummer 433 på verdensranglisten.

Kampen bliver spillet fredag.