Regerende mester lammetæver teenager

Der var store klø til Iga Swiatek i French Open mandag, da den 18-årige polak intet kunne stille op i kampen om en plads i kvartfinalen.

Her mødte den polske teenager selveste den forsvarende mester i grand slam-turneringen French Open.

På den anden side af nettet stod således Simona Halep, og den rumænske favorit gjorde kort proces og vandt kampen 6-0, 6-1.

Verdens nummer 104, der for kort tid siden fyldte 18 år, erkendte bagefter, at hun fik lidt af en lektion i tennis.

- Det var mangel på erfaring, og jeg kunne ikke få styr på bolden på banen, men jeg vil huske kampen. Jeg var overrasket over hendes evne til at spille bolden derhen, hvor jeg ikke ventede det.

- Jeg er glad for, at jeg fik lov at opleve hendes spil. Det er mærkeligt at spille mod en person, man har set på tv hele sin barndom. Jeg var der nok ikke mentalt, og jeg lavede fejl, jeg aldrig laver til træning, siger Iga Swiatek ifølge AFP.

Med sejren er Simona Halep klar til kvartfinalen i turneringen, som verdensranglistens nummer tre altså forsøger at genvinde i denne sæson.

Simona Halep spillede stort set fejlfrit mod Iga Swiatek, og i kvartfinalen venter endnu en teenager i form af Amanda Anisimova.

Den 17-årige amerikaner besejrede på sin vej til kvartfinalen besejrede spanske Aliona Bolsova 6-3, 6-0.

Det tog Halep 45 minutter at booke billetten til kvartfinalen, og hun virkede på toppen, efter at hun tidligere i turneringen har følt sig småsyg.

- Jeg har en god fornemmelse. Jeg føler mig godt tilpas på banen, og jeg stresser ikke mig selv over at skulle levere et resultat, siger Simona Halep efter sejren ifølge Reuters.

