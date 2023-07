Regn afbryder Holger Runes kamp ved Wimbledon

Holger Rune fører med 1-0 i sæt i sin første kamp ved dette års Wimbledon.

Men det er uvist, hvornår danskeren kan spille færdig mod britiske George Loffhagen.

Efter et første sæt, som varede en time og sluttede 7-6 til danskeren, blev kampen således afbrudt af den regn, der tirsdag eftermiddag er trukket ind over Wimbledon-anlægget i udkanten af London.

Det ser ud til at blive hængende over den engelske hovedstad længe. Ifølge BBC's vejrudsigt er der således stor sandsynlighed for, at det kommer til at regne det meste af dagen.

Holger Rune spiller på Wimbledon-anlæggets bane 3. Kun på Centre Court og bane 1 er der mulighed for at køre et tag hen over banen.

Upåagtede George Loffhagen var klar fra start mod Holger Rune. Briten, der ligger nummer 371 på verdensranglisten, skulle godt nok afværge flere danske breakbolde undervejs i første sæt, men fik tvunget Rune til at arbejde hårdt.

Rune var sikker i egen serv, og så skulle første sæt afgøres i tiebreak. Rune startede med at komme bagud 0-2, men kom så på 3-2. Det blev også 5-3, og så var Loffhagen under pres.

Rune lukkede det timelange første sæt ved at vinde tiebreaket 7-4. Men så var det foreløbigt slut på bane 3.

Regnen startede lidt over klokken 13 dansk tid, og så gik Rune og Loffhagen i omklædningsrummene.