Regner med tilskuere til september

De europæiske fodboldligaer genåbner så småt for tomme tribuner efter coronapausen.

Men bliver årets French Open i tennis, også kendt som Roland Garros, gennemført som planlagt til september, kommer der formentlig til at være tilskuere på plads.

Det siger turneringsdirektør Jean-Francois Vilotte til nyhedsbureauet AFP.

Han er direktør for Det Franske Tennisforbund, som står for den berømte grand slam-turnering på det røde grus i Paris.

- Til efteråret vil vi spille Roland Garros med optimal tilskuerkapacitet, som gør det muligt for fansene at respektere fysisk afstand', siger Vilotte.

Sammen med både sports- og udenrigsministeriet samt de franske sundhedsmyndigheder er turneringsledelsen i gang med at undersøge, hvordan man kan sikre tilskuere under hensyntagen til anvisningerne.

Uanset hvad regner Vilotte med, at grand slam-turneringen bliver afviklet.

- Målet er, at der skal være tilskuere, men vi har kapaciteten til at afholde Roland Garros, uanset hvad der bliver muligt - selv hvis det skulle være for lukkede døre, slår han fast.

Årets første grand slam-turnering, Australian Open, blev afholdt som planlagt i starten af året, inden coronapandemien lagde det meste af sportsverdenen øde hen.

French Open blev rykket fra maj til september, mens sommerens Wimbledon er blevet aflyst.

Den sidste grand slam, US Open, står fortsat til sin oprindelige dato med start 24. august. Den er dog forbundet med usikkerhed, men der ventes en afgørelse om turneringens skæbne i midten af juni.

