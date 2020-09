Rejser sig efter fadæse

Novak Djokovic ser skarp ud inden årets tredje og sidste grand slam.

Serberen vandt mandag Italian Open i Rom og fik dermed oprejsning efter for nylig at være blevet sendt ud af US Open for at ramme en linjedommer med en bold.

Djokovic slog Diego Schwartzman i mandagens finale. Verdensranglistens nummer et slog argentineren med det tyskklingende efternavn i to sæt med cifrene 7-5, 6-3.

Novak Djokovic og resten af tenniseliten skal fra næste uge i aktion i French Open.

Man skulle tro, at serberen havde misset, hvornår mandagens kamp rent faktisk gik i gang, for han var slet ikke klar fra start.

Schwartzman startede med at vinde i tennisstjernens udlæg, og argentineren fulgte op med igen at bryde Djokovics serv lidt efter til 3-0. Men så kom verdensetteren op i gear. Djokovic gjorde Schwartzman kunsten efter og udlignede til 3-3 med to servebrud.

Resten af første sæt var mere jævnbyrdigt. Djokovic slog dog til, da det gjaldt, og tog altså første stik ved igen at bryde argentinerens serv til 7-5.

Andet sæt startede ligesom første, med at Schwartzman brød Djokovics serv. Men denne gang svarede serberen tilbage med det samme.

Herfra var Djokovic i kontrol, og han nærmede sig for alvor sejren, da han i argentinerens udlæg gjorde det til 5-3. Sejren kom sikkert i hus i det efterfølgende parti på tredje matchbold.

Italian Open rangerer som en ATP Tour Masters 1000-turnering, det højeste niveau efter de årlige grand slams og sæsonfinalen. Novak Djokovic vandt også årets første Tour Masters 1000-turnering, Western & Southern Open, i slutningen af august.

Han har med mandagens triumf nu rekorden for flest sejre i Masters-turneringer. Den lyder på 36.

Italian Open spilles på grus og er som regel den sidste store turnering inden French Open. Således også i dette års coronaramte tenniskalender.

Den spanske gruskonge Rafael Nadal har vundet Italian Open hele ni gange, men røg i dette års udgave ud i kvartfinalen til netop Diego Schwartzman.

Simona Halep vandt tidligere mandag kvindernes finale.

