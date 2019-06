Rejsetips fra Caroline: Slik og massage

Hvedebrødsdagene med David Lee er overstået, og onsdag var det igen rejsetid for Caroline Wozniacki, der landede på den engelske sydkyst for at træne op til sit titelforsvar i Eastbourne.

Et sted, hvor hun er kommet siden juniordagene, og hvor hun især holder af en lille plet.

- Det er et område ved vandet, som hedder Beachy Head. En meget smuk lille by med klinter, hvor jeg løber mine ture, siger hun til Wall Street Journal.

Avisen har som led i en artikelserie spurgt den yderst rejsevante tennisspiller om tips til at rejse.

Hun bliver indledningsvis spurgt om, hvilke tre ting hun aldrig glemmer at tage med.

- Mit pas, min telefon og slik, lyder svaret, før hun remser andre faste ting fra rejsetasken op:

- Jeg har forskelligt udstyr til work out. Og så sikrer jeg mig altid, at jeg har medicin med. Mod hovedpine eller andet, der kunne dukke op. Jeg dækker mig ind.

Caroline Wozniacki er ikke nogen helt almindelig rejsende. Her bliver hun behørigt budt velkommen til Hotel D'angleterre. Foto: Jakob Jørgensen

Er hun en over- eller under-pakker?

- Det lykkes mig at pakke præcist, hvad jeg har brug for. Den ene del er til work out og tennis, den anden til tøj, jeg bruger udenfor banen. Jeg er ikke nogen minimalist, men jeg over-pakker heller ikke.

- Hvis jeg bare skal på ferie op til en uge, har jeg kun det nødvendige med. Til tennisturneringer er der selvsagt meget bagage at tjekke ind, siger Caroline Wozniacki.

Caroline Wozniacki pakker let, når hun bare er på ferie. Foto: Jan Sommer

På vej i lufthavnen og i flyet har hun sportstøj fra sponsor Adidas på, kompressionsbukser og en stor sweatshirt, hun kan putte sig i, og undervejs er hun ikke nogen stor forbruger af flyets underholdningsudbud.

- Normalt sover jeg. Jeg er god til at sove på fly. Lyden af et fly gør mig søvnig. Ellers ser jeg en film eller hører musik.

Et godt råd fra rejsedronningen er at komme i lufthavnen i god tid.

- Jeg hader at stresse. Jeg vil heller komme for tidligt end stresse og ikke nå mit fly.

Jetlag har globetrotteren også lært at håndtere.

- Udover at sove en masse, er mit primære trick at sikre mig, at jeg spiser aftensmad og morgenmad på de rigtige tidspunkter (i forhold til tidszonen på destinationen, red.).

- Når jeg er fremme, holder jeg mig vågen så længe, som det er nødvendigt og gå i seng på det rigtige tidspunkt, så jeg er frisk den første dag. At kunne starte udhvilet ud den første dag er virkelig vigtigt for mig.

Skal hun unde sig selv noget undervejs, er det en massage, fortæller hun til Wall Street Journal.

