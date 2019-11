Rent serve-es: Stjerne scorer topmodel

Det kan godt være, at 2019 ikke sportsligt var den store optur for tyske Alexander Zverev, der kun formåede at vinde en enkelt turnering og derfor røg et par placeringer ned ad verdensranglisten, hvor han overvintrer som nummer syv.

De svingende præstationer skyldtes dels en disputs med hans nu tidligere manager, Patricio Apey, dels et brud med træner Ivan Lendl, og sidst et brud med kæresten Olya Sharipova.

Men nu har den 22-årige stjerne tilsyneladende igen fundet melodien.

Der er nemlig ikke blot kommet styr på træner/manager-situationen - der er også kommet en ny kvinde ind i tyskerens liv.

Således viser han sig i disse dage frem på ferie i Mexico sammen med den tysk/rumænske topmodel Brenda Patea:

- Vi mødtes 28. oktober i Paris. Jeg var i byen for at arbejde og sad på en café, hvor Alex var sammen med en ven. Vores øjne mødtes. Han kom over og hilste.

- Vi startede med at tale sammen på engelsk, til vi fandt ud af, at vi begge er tyske, siger Brenda Patea til det tyske magasin Gala.

Her sætter hun også ord på, hvad hun finder så fascinerende ved sin fire år yngre kæreste.

- Hans øjne har fascineret mig fra første øjeblik. Han er så charmerende og morsom - og endda et hoved højere end mig, hvilket er ret sjældent, da jeg er 1,83 meter.

Hun er i Tyskland kendt fra tv-programmet 'Germany's Next Top Model' - men hun anede ikke, hvem Zverev var, for tennis har hun ikke så meget forstand på, indrømmer hun.

- Steffi Graf og Boris Becker siger mig noget, men desværre kendte jeg ham ikke, siger Patea.

Hun spiller ikke selv tennis - men hun er åben for at lære det.

- Måske tager Alex mig med ud at spille på vores ferie, siger hun.

Se også: Turnering bekræfter: Wozniacki fortsætter

Se også: Sæd i trusserne: Stjerne tiltalt for voldtægt

Tysk legende stor-hylder dansk komet