Respektfuld Sharapova: Wozniacki har hævet sit niveau

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Uanset deres indbyrdes historie, som ikke tæller ret mange julekort, udviste Maria Sharapova stor, kollegial respekt og anerkendelse overfor sin næste modstander, Caroline Wozniacki, da hun mødte pressen efter sin sejr i anden runde.

- Jeg synes, hendes resultater taler for sig selv, især det seneste år. De fortæller også, hvordan hun har været i stand til at hæve sit niveau, sagde russeren efter 6-2, 6-1 over svenske Rebecca Peterson.

- Jeg føler, at den grand slam var det trofæ, hun har higet efter. Det nåede hun med stor beslutsomhed sidste år.

- Hun elsker at spille her, elsker alt ved denne turnering. Jeg har helt sikkert en meget hård kamp foran mig.

Ti gange har hun mødt danskeren, og hun fører 6-4 indbyrdes. De tre af sejrene er dog kommet på grus, så Wozniacki fører 4-3 på hardcourt, og hun har vundet deres to møder i grand slams i henholdsvis 2010 og 2014, begge i US Open.

De to har dog ikke mødt hinanden siden foråret 2015.

Caroline har slået Maria i deres seneste grand slam-møde, US Open i 2014. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er altid meget fysiske kampe. Hun får mange bolde tilbage. Hun er en af sportens store kontraspillere. Utroligt solid. Hun gør mange ting rigtigt godt, roser russeren.

- Men det skal du også kunne, hvis du vil være verdens nummer et og vinde en grand slam. Jeg forventer, at hun viser det hele frem på fredag.

Maria Sharapova påtager sig på et vist niveau rollen som underdog.

- På papiret ja. Hvis du kigger på tallene, så absolut, siger verdens aktuelle nummer 30, der ikke helt ved, om Wozniackis grand slam titel gør hende sværere at slå nu:

- Det er svært at sige. Vi har alle vores egne, personlige rejser. Jeg har ikke mødt hende i meget lang tid. Så det er svært at sige.

- Men hun er nummer tre i verden, og det taler sit eget sprog om hendes spil, hendes selvtillid og alt det andet.

Også Caroline var effektiv i anden runde, hvor hun kun gav fire partier væk mod svenske Johanna Larsson. Foto: Anne Parker

Maria Sharapova vil uden tvivl elske at snuppe danskerens skalp netop nu. Det vil nemlig for hende være et personligt bevis på, at hun er tilbage på toppen og et kraftfuldt signal til omverdenen og de øvrige konkurrenter.

Hun har på grund af endnu en skade ikke spillet meget siden US Open sidste år.

- Jeg spillede kun 11 turneringer sidste år. Jeg ønsker mig først og fremmest at spille kampe. Om det så er mod Wozniacki eller en anden. Ja, jeg vil gerne møde topspillerne.

- Når du er verdens nummer 30, vil du altid møde en topspiller i tredje runde. Sådan fungerer seedningen.

- Men det er ikke min tilgang. For mig handler det om at sætte mig selv op til den næste runde, og denne gang er det mod Wozniacki.

Hun har kun afgivet tre partier i to kampe, og selvfølgelig er det positivt. Men helt tilfreds er hun ikke.

- Der er helt sikkert ting, som jeg gerne vil forbedre. Men jeg har været glad for min koncentration kampene igennem.

- Det har været to meget forskellige kampe, afviklet på meget forskellige tidspunkter og under forskellige forhold. I den situation handler det om at kunne tilpasse sig, og den slags erfaring har jeg.

- Jeg ved, hvad det handler om. Jeg ved, at jeg skal overkomme det, mine modstandere kommer med, og få arbejdet gjort, siger Maria Sharapova.

Ti møder mellem Wozniacki og Sharapova 2015, Madrid, kvartfinale, grus: Sharapova, 6-1 3-6 6-3 2014, Sæsonfinalen, første runde, hardcourt: Wozniacki, 7-6(4) 6-7(5) 6-2 2014, Us Open, 4. runde, hardcourt: Wozniacki, 6-4 2-6 6-2 2013, Indian Wells, finale, hardcourt: Sharapova, 6-2 6-2 2012, Miami, semifinale, hardcourt: Sharapova, 4-6 6-2 6-4 2011, Rom, semifinale, grus: Sharapova, 7-5 6-3 2011, Indian Wells, semifinale: Wozniacki, 6-1 6-2 2010, Us Open, 4. runde: Wozniacki, 6-3 6-4 2008, Rom, 4. runde: Sharapova, 6-4 7-6(3) 2008, Doha, kvartfinale, hardcourt: Sharapova, 6-0 6-1

