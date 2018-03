Rivalen hylder Wozniacki: 'Det var et spørgsmål om tid'

- Jeg er virkelig glad på hendes vegne, og jeg har lykønsket hende for den store præstation, og det er godt, at det endelig skete for hende, lyder det fra russisk comeback-spiller om Wozniacki

Den tidligere verdenstoer Svetlana Kuznetsova har ikke spillet siden 1. oktober og er røget ned som nummer 19 i verden. Nu gør hun comeback i Indian Wells, der indledes senere denne uge.

Hun glæder sig til comeback og har også bemærket, at danske Caroline Wozniacki har storspillet og vundet Australian Open, mens russeren har været væk.

- Jeg mener ikke, at hun har ændret sit spil. Hun er den samme for mig, siger Kuznetsova til Sport360.com.

- Selvfølgelig kan du have mere eller mindre selvtillid, og du kan have bedre eller dårligere lodtrækninger, men det var et spørgsmål om tid, før hendes sejr kom, og det hele gik op i en højere enhed i Australian Open, siger Kuznetsova.

- Jeg er virkelig glad på hendes vegne, og jeg har lykønsket hende for den store præstation, og det er godt, at det endelig skete for hende, siger Kuznetsova.

Yes, endnu en Wozniacki-triumf. Foto: Karim Jaafar / Ritzau Scanpix

Wozniacki holdt film-aften, da Oscar-priserne blev delt ud:



Russeren har selv vundet to Grand Slam-titler og mener, at danskeren nu kan ignorere den kritik, hun tidligere fik for at være nummer et i verden uden at have vundet en grand slam.

- Sådan er det for mange spillere. Det er ok, så længe hun er glad, og jeg tror, at hun er glad nu. Hun er forlovet, og alt fungerer.

- Hvis dit liv uden for tennisbanen er godt og komfortabelt, så går det også bedre med din tennis, siger Kuznetsova.

I første runde af Indian Wells sidder Wozniacki over, inden hun i anden runde møder vinderen af kampen mellem ukrainske Lesia Tsurenko, der er nummer 40 i verden, og en endnu ukendt kvalifikationsspiller. Også 19. seedede Kuznetsova sidder over i første runde.

KVINDER - FLEST PENGE TJENT I 2018

1. Caroline Wozniacki, Danmark: $3,225,104

2. Simona Halep, Rumænien: $1,841,498

3. Elina Svitolina, Ukraine: $1,211,593

4. Angelique Kerber, Tyskland: $1,058,569

5. Petra Kvitova, Tjekkiet: $785,644

MÆND - FLEST PENGE TJENT I 2018

1. Roger Federer, Schweiz $3,656,655

2. Marin Cilic, Kroatien $1,631,735

3. Hyeon Chung, Korea $745,796

4. Kyle Edmund, Storbritannien $714,926

5. Grigor Dimitrov, Bulgarien $615,195

