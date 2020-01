Rivaler står sammen: Vi vil savne dig, Caroline

Med en professionel karriere på 14 år har danske Caroline Wozniacki skabt sig både venner og rivaler på WTA-touren.

Blandt dem er rumænske Simona Halep, tjekkiske Petra Kvitova og tjekkiske Karolína Plísková, der på pressemøder lørdag i Melbourne alle fortæller, at danskeren vil blive savnet, når Australian Open - Wozniackis sidste turnering - er ovre.

Flere steder er Wozniacki blevet beskrevet som en både sjov og vellidt karakter blandt tenniskvinderne, og det billede bekræfter verdens nummer to, Plísková.

- Jeg er sikker på, at hun vil blive savnet. Hun er en fantastisk person og også en fantastisk spiller, siger tjekken på pressemødet.

I alt ti gange har de to spillet mod hinanden.

Selv om Wozniacki har vundet flest gange i de indbyrdes opgør, nemlig seks, er der kun lovord fra tjekken om den tidligere danske verdensetter.

- Hun (Wozniacki, red.) har spillet rigtig god tennis. Til træning har hun altid gjort sit bedste og altid til kampene. Det var altid gode kampe mod hende, som også var meget sjove, fordi hun kan være sjov både på og uden for banen.

- Det er trist for mig, at hun ikke skal spille mere. Men jeg er sikker på, at hun ved, hvad hun gør. Jeg ønsker hende kun det bedste.

Simona Halep på sit pressemøde i Melbourne. Foto: Manan Vatsyayana/AFP/Ritzau Scanpix

Petra Kvitova på træningsbanen i Melbourne. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AFP/Ritzau Scanpix

Karolina Pliskova ser tænksom ud på træningsbanen i Melbourne. Foto: Asanka Brendon Ratnayake/AFP/Ritzau Scanpix

En anden spiller, som Wozniacki har haft en del at gøre med, er Petra Kvitova, som hun har spillet i alt 14 kampe imod.

- Det vil jeg helt sikkert, svarer Kvitova, da hun bliver spurgt, om hun vil savne Wozniacki.

- Vi er gode venner med Caro. Vi er den samme alder. Det bliver helt sikkert mærkeligt ikke at se hende til turneringer og på banen.

Udenfor banen har Wozniacki også besøgt Kvitova, da tjekken var ved at komme sig efter et knivangreb i 2016.

'Hun er en rar person'

Det skete i 2017, kort inden at Wozniacki skulle deltage i en turnering i Tjekkiets hovedstad, Prag.

Rumænske Simona Halep og Wozniackis forhold vil altid være præget af den lange og hårde Australian Open-finale, de to spillede i 2018, som danskeren triumferede i.

- Det har altid været et godt minde for mig, siger Halep på sit pressemøde.

- Jeg har altid sagt, at den kamp gav mig troen på, at jeg en dag kunne vinde en grand slam, uddyber Halep, der efterfølgende har vundet grand slam-turneringerne French Open og US Open.

Halep er sikker på, at danskeren vil blive savnet.

- Helt sikkert, ja, for hun er en rar person. Vi er blevet vant til at se hende hver dag til turneringer på touren. Hun vil blive savnet, og jeg er sikker på, at der venter hende mange gode ting, siger hun.

Endnu har Wozniacki ikke meldt sine karriereplaner efter Australian Open ud.

Men hun fortæller til et pressemøde lørdag, at hun har "flere sjove projekter" på vej og blandt andet skal finde tid til at komme på bryllupsrejse med sin mand, David Lee, som hun blev gift med i sommeren 2019.

Mandag møder Caroline Wozniacki amerikanske Kristie Ahn i første runde af Australian Open.

