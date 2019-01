Rød alarm for Wozniacki: Hun sendte Wimbledon-mester ud

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Hun er i sig selv en tricky modstander med et righoldigt repertoire af slag. Og så ved hun desværre også, hvordan man sender en forsvarende modstander ud af en grand slam.

Det gjorde belgiske Alison van Uytvanck således i sidste års Wimbledon, hvor Garbine Muguruza blev sendt mod lufthavnen efter kun to kampe. Og Caroline Wozniackis 24-årige udfordrer øjner endnu et tidligt mester-exit.

- Hun er sikkert ivrig efter at forsvare sin titel, men måske kan det også stresse hende lidt, siger hun til den belgiske presse i Melbourne.

- Det er en hård lodtrækning, men kampen skal altså også spilles, og jeg håber, jeg kan gøre ondt på hende ved at variere mit spil og smide nogle stopbolde ind. Jeg skal på en og samme tid være aggressiv og holde antallet af uprovokerede fejl nede.

Alison van Uytvanck har en stor serv og kan variere mellem spin og slice. Hendes forhånd slår hun med et aftræk som en mand, så hun kan sende flade projektiler afsted. Og pludselig står hun fremme ved nettet og eksekverer.

De to har et enkelt møde bag sig. Sidste år vandt Wozniacki på gruset i Rom med 6-1, 6-4.

- Faktisk spillede jeg rigtigt godt i andet sæt, som var meget tæt, og som kunne være gået begge veje. Men hun giver intet væk. Hendes styrke er hendes gode returneringer og hendes soliditet, lyder det anerkendende om danskeren.

Men som hendes træner, David Basile, formulerer det.

- Skal hun møde Wozniacki, er det bedst, at det sker i første runde.

Sidste år røg den forsvarende Wimbledon-mester Garbine Muguruza på halen mod den uortodokse belgier. Foto: AP

Van Uytvanck, som residerer i byen med det smukke navn Grimbergen, er i øvrigt en af de få topspillere, som offentligt er stået frem som lesbisk i den sport, hvor ligesindede Billie Jean King ellers er så stort et forbillede.

Hun har da heller ikke mødt nogen negative reaktioner, siger hun.

- Jeg er glad, hvis jeg kan give unge piger selvtillid til at gøre det samme. Men jeg stod ikke frem for at blive en rollemodel. Det gjorde jeg, fordi jeg bare har det godt.

