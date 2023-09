Rørende hyldest: Fremhæver én ting ved Wozniacki

Coco Gauff var hurtig til at sende rosende ord i retning af Caroline Wozniacki, efter deres kamp i fjerde runde af US Open - og især én ting imponerer hende

Coco Gauff var storfavorit til at slå Caroline Wozniacki, de hun gik ind til mødet med danskeren i fjerde runde af US Open.

Men den 19-årige amerikaner fik i den grad kamp til stregen af den danske veteran, der trak hende ud i tre sæt.

Foto: Jonas Olufson

Efter kampen holdt Coco Gauff sig da heller ikke tilbage med roserne til Wozniacki, som hun altid har set op til.

- Caroline er tilbage. Og det er, som om hun aldrig har været væk. Det niveau, hun var på i dag (søndag, red.), var virkelig forrygende.

- Hun var en inspiration for mig, da jeg voksede op. Det er en smule mærkeligt for mig. Jeg kan huske hende vinde Australian Open. Alle sagde alle mulige gode ting om hende. Så at være på banen med hende i dag var en ære, siger Coco Gauff.

Foto: Jonas Olufson

Imponeret af formen

På pressemødet efter kampen fremhævede unge Gauff især én ting ved Caroline Wozniacki.

- Hun er utrolig fit.

- De fleste spillere ved jeg, at jeg kan køre trætte over tid. Jeg troede, at jeg kunne gøre det samme mod hende. Men jeg mærkede overhovedet ikke, at hun var træt.

- Jeg måtte bare hæve mit niveau. Sejren havde ikke noget at gøre med, om hun blev træt. I dag spillede jeg bare bedre, siger den 19-årige stjerne.

Foto: Jonas Olufson

Kan vinde i Australien

Gauff har store forventinger til, at Caroline Wozniacki kan gøre det godt i den næste grand slam, Australian Open.

- Jeg synes helt ærligt, at hun er en af de største bejlere til Australian Open, lyder vurderingen.

Caroline Wozniacki tabte til Coco Gauff i tre sæt med cifrene 3-6, 6-3 og 1-6.

Nu venter en længere pause, før Caroline Wozniacki igen skal i aktion i 2024, hvor Australian Open går løs i Melbourne i januar.

Caroline Wozniacki meldte sin chok-retur for få måneder siden. Læs her, hvad hun har gjort for at komme i form igen efter to fødsler.