Rørende Wozniacki-farvel

Tirsdag sagde Caroline Wozniacki farvel og tak til en flot tenniskarriere, da hun spillede en opvisningskamp mod tyske Angelique Kerber.

Kampen blev spillet på hjemmebane i Royal Arena, og fans i tusindvis - heraf flere kendte danskere - var mødt op for at overvære den stjernens afskedskamp.

På den røde løber kunne man blandt andet finde den verdensberømte skuespiller Mads Mikkelsen og fodboldlandstræner Kasper Hjulmand.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der var mange velkendte ansigter på den røde løber til Caroline Wozniackis opvisningskamp. På billedet ses skuespiller Mads Mikkelsen og konen Hanne Jacobsen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Rampelyset denne tirsdag tilhørte dog Wozniacki, der endelig kunne hun få lov at sætte det punktum, som oprindelig skulle være sat for to år siden.

Opvisningskampen er blevet rykket to gange. Første gang var den planlagt til maj 2020, men på grund af coronapandemien blev kampen udskudt til 9. februar 2022.

Men de forlængede restriktioner betød, at kampen skulle rykkes endnu en gang.

Hæder til tennis-ikon

'Miss Sunshine' har i sin karriere tilbragt 71 uger som verdens bedste kvindelige tennisspiller og er en af Danmarks største sportsnavne gennem tiderne.

Hendes største triumf fandt sted i 2018, hvor hun tog karrierens første og eneste Grand Slam-titel med sejren i Australian Open.

Artiklen fortsætter under billedet..

Der var plads til mere underholdende dueller mellem de seriøse point til glæde for publikum. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Wozniackis modstander i opvisningskampen var tyske Angelique Kerber, der selv har tre Grand Slam-titler på cv'et og ligeledes har været rangeret nummer et på verdensranglisten.

Humøret var da også højt mellem de to stjerner, da der imellem flere dueller blev udvekslet grin og smil, hvilket også smittede af på publikum.

Oprindeligt ønskede den 31-årige dansker, at Serena Williams skulle være sin sidste modstander, men på grund af skader kunne det ikke lade sig gøre.

Artiklen fortsætter under billedet..

Præmieoverrækkelsen bød på mange kram og smil. Foto: Liselotte Sabroe /Ritzau Scanpix

Caroline Wozniacki vandt kampen 7-5, 6-4 og hele salen jublede og klappede af den danske stjerne i en rørende afsked, da hun vandt den sidste ud af tre matchbolde.

Inden kampen mellem Wozniacki og Kerber, var Frederik Løchte Nielsen også på banen i en doublekamp, for at markere at han indstillede karrieren tidligere på året.

Han anses for Danmarks største tennisspiller på herrersiden, og i 2012 vandt han den prestigefyldte Grand Slam-turnering Wimbledon i double.

Frederik Løchte Nielsen spillede i doublekampen sammen med Johannes Ingildsen mod Christian Sigsgaard og den altid underholdende Mansour Bahrami. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Fortæller for første gang: Sådan gjorde han Eriksen kampklar (+)