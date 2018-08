Roger Federer sejrer og udbygger utrolig stime

Den femdobbelte vinder af US Open 37-årige Roger Federer er videre til anden runde af dette års turnering efter en nem sejr natten til onsdag dansk tid over Yoshihito Nishioka fra Japan.

Med sætcifrene 6-2, 6-2, 6-4 fortsætter den schweiziske tennislegende sin uafbrudte stime i første runde af US Open, hvor han i 18 forsøg har vundet 18 gange ifølge nyhedsbureauet AFP.

Tidligere på dagen voldte høj varme og luftfugtighed i New York flere spillere vanskeligheder, men Federer slap for det værste, da hans kamp åbnede aftenprogrammet på Arthur Ashe Stadium.

Og den useedede japanske modstander gav heller ikke Federer megen sved på panden.

I de to første sæt tabte Federer kun fire partier, og i tredje sæt var han foran 4-0, før Nishioka kom på tavlen. Han formåede kun at bryde Federer en enkelt gang - ved stillingen 5-2 i sidste sæt. To partier senere lukkede Federer kampen.

Den 20-dobbelte grand slam-vinder er seedet som nummer to ved US Open. Sidste år nåede han kun frem til kvartfinalen, og hans seneste titel i turneringen kom i 2008.

Roger Federer møder i anden runde Benoît Paire fra Frankrig, der i første runde slog en kvalifikationsspiller.

Yoshihito Nishioka kunne ikke stille noget op i opgøret mod Roger Federer. Foto: AP

