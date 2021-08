Roger Federer skal holde lang pause efter operation

Roger Federer misser årets sidste grand slam, US Open, der begynder i slutningen af august og skal holde en lang pause efter en knæoperation.

Det meddeler den schweiziske tennisstjerne på Instagram søndag.

- Jeg kommer til at være på krykker i mange uger og væk fra spillet i mange måneder, siger Federer i en video på det sociale medie og fortsætter:

- Det bliver selvfølgelig svært på mange måder, men samtidigt ved jeg, at jeg gør det rigtige, for jeg ønsker at være ved godt helbred. Jeg vil løbe rundt igen, og jeg vil give mig selv et flig af håb om, at jeg kan vende tilbage til touren i en eller anden form.