Roger Federer tager OL i Tokyo i 2020 med

Det schweiziske tennisikon Roger Federer rundede 38 år i august, men han har ingen intentioner om at lægge ketsjeren på hylden lige med det samme.

Mandag gjorde han det i hvert fald klart, at han agter at stille op ved OL i Tokyo i 2020.

Det skete i forbindelse med et sponsorevent i netop Tokyo mandag. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I det tilfælde vil det blive Federers femte OL, selv om han på grund af en knæskade sendte afbud til OL i Rio i 2016.

- I sidste ende var det mit hjerte, der besluttede, at jeg gerne vil til OL igen, siger Roger Federer.

- I flere måneder har jeg talt med mit hold om, hvad jeg skal efter Wimbledon og inden US Open næste sommer, siger han om grand slam-turneringerne, der ligger før og efter OL.

Federer har vundet det meste, der er værd at vinde, men OL-guld i single mangler han stadig.

I 2012 hentede han OL-sølv i London efter finalenederlaget til den britiske hjemmebanefavorit Andy Murray.

Fire år forinden i Beijing vandt Federer dog OL-guld i double med Stanislas Wawrinka.

- Jeg har været fanebærer for Schweiz i Athen og Beijing, jeg har en guld- og en sølvmedalje, og jeg vil elske at spille ved et OL igen, siger Federer.

Federer er indehaver af rekorden for flest vundne grand slam-titler i single hos herrerne med sine 20 triumfer.

