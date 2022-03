Ros til unge danske stjerner

Clara Tauson og Holger Rune røg begge ud af den store tennisturnering Indian Wells efter nederlag til top-10-spillere natten til mandag dansk tid.

Iga Swiatek, der er nummer fire i verden, roste Clara Tauson efter sejren på 6-7, 6-2, 6-1 i tredje runde.

- Det var nogle smarte placeringer af serverne, som Tauson leverede. Det er nogle gange svært at forudse, hvor hun server. Og hun server ret hurtigt, så det var tricky, siger Iga Swiatek til WTA's hjemmeside.

Polakken fandt i løbet af kampen en taktik, der var brugbar mod den 19-årige dansker.

- Jeg mener, at man er nødt til at sætte Tauson under pres, fordi hun kan godt lide at være aggressiv og spille hurtigt, og hun har en ret stærk hånd.

- Jeg følte, at hun hamrede igennem med fuld kraft, når jeg ikke lagde pres på hende. Så det var jeg nødt til at gøre, siger Iga Swiatek.

Holger Rune tabte til Matteo Berrettini i Indian Wells og fik efterfølgende ros af den italienske topspiller. Foto: Jayne Kamin-Oncea/Ritzau Scanpix

Hos herrerne var der også ros til Holger Rune fra italienske Matteo Berrettini, der er nummer seks i verden.

Holger Rune vandt endte enda med at vinde lige så mange point som italieneren i løbet af kampen, men alligevel var det til favoritten, der var skarpest.

- Det var bestemt en hård kamp, og det forventede jeg også. Han forbedrer sig, hver gang jeg ser ham. Han går en lys fremtid i møde, vurderer Matteo Berrettini.

Italieneren vandt kampen over Holger Rune med cifrene 6-3, 4-6, 6-4 og gik dermed videre til tredje runde.

- Jeg fik styr på mine slag. Jeg er virkelig glad, for jeg følte mig ikke så komfortabel på banen, siger Matteo Berrettini til ATP's hjemmeside.

Holger Rune avancerede to pladser på mandagens opdaterede verdensrangliste, hvor han er nummer 88. Det er danskerens bedste placering til dato.