Rosen vælter ned over Rune: 'Det glemmer han aldrig'

Roserne til Holger Rune er massive, efter han onsdag leverede en pragtpræstation og slog verdens nummer et, Novak Djokovic, ud af Masters 1000-turneringen i Rom.

- Det er vanvittigt. Det er episk. Han kommer aldrig til at glemme den kamp, lyder det fra tennisekspert Michael Mortensen, da Ekstra Bladet fanger ham på telefon.

Undervejs i dysten var der flere ting, der brød den unge danskers rytme, men han fandt tilbage til sit eget spil hver gang, og det er noget af det, som den tidligere topspiller er svært imponeret over.

- Den meget kontroversielle kendelse midt i andet sæt gør jo, at han mister fokus et øjeblik, men han formår alligevel at komme tilbage ved at tage tempoet ud af kampen.

Efter en afbrydelse af kampen, grundet regn, viste serberen dog klassen ved at tage andet sæt, og så måtte gyseren ud i et afgørende af slagsen.

- Så formår Rune jo at komme så flot fra start i tredje sæt. Det er virkelig en spiller, der udviser et fighterhjerte af guds nåde. En mental styrke, der er meget imponerende, siger Mortensen.

Han er ikke er et sekund i tvivl om, at sejren kommer til at give genklang internationalt.

Holger Rune viste stor mental styrke i løbet af kampen mod Djokovic. Foto: Aleksandra Szmigel/Ritzau Scanpix

En spiller til de store kampe

Michael Mortensen er ikke er et sekund i tvivl om, at onsdagens sejr kommer til at give genklang internationalt.

For selv om Holger Rune-feberen for alvor er stukket af i Danmark, imponerer verdens nummer syv også i udlandet.

Den portugisiske tennis-ekspert José Morgado, der kommenterer tennis hos Sport TV Portugal, har også flere pæne ord om præstationen.

- Han er virkelig god. Meget komplet, konkurrencedygtig og frygtløs. En spiller til de store kampe, skriver Morgado til Ekstra Bladet.

I semifinalen venter norske Casper Ruud eller argentineren Francisco Cerundolo, som mødes onsdag aften, og både Mortensen og Morgado tror, at Holger Rune kommer til at stå i finalen uanset, hvem modstanderen bliver.

- Jeg håber for alle tennis-entusiaster, at Rune og Ruud møder hinanden, fordi der er så mange spændende lag i den her kamp, som gør, at det vil blive den moralske finale, hvis de møder hinanden i semifinalen.

- Og jeg vil ikke blive overrasket, hvis Rune står med trofæet på sidstedagen, siger Mortensen, men Morgado tror på en finale mellem danskeren og Stefanos Tsitsipas.