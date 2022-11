Rublev slår Tsitsipas og napper sidste semifinalebillet

Andrey Rublev er som den fjerde og sidste spiller klar til semifinalerne i herrernes sæsonfinale i tennis, ATP Finals.

Det står klart, efter at russeren fredag aften vandt over Stefanos Tsitsipas i en direkte duel om den sidste billet videre fra rød gruppe.

Rublev vandt i tre sæt med cifrene 3-6, 6-3, 6-2 og sendte sin græske modstander hjem.

Russeren skal i semifinalen møde norske Casper Ruud, der endte øverst i grøn gruppe.

Rublev følger med Novak Djokovic videre fra rød gruppe. Det serbiske tennisikon skal i sin semifinale møde amerikanske Taylor Fritz.

Tsitsipas, der vandt ATP Finals i 2019, så tidligt i kampen ud til at styre mod semifinalerne efter et stærkt første sæt, hvor et break til 3-1 efter et maratonparti sendte ham på sejrskurs.

Men Rublev tog altså revanche. Mod slutningen af andet sæt fik russeren brudt til 5-3 og derefter servede han selv sættet hjem.

I tredje satte Rublev så for alvor trumf på. Først brød han til 2-1, og senere blev det også til 5-2 i Tsitsipas' udlæg. Det gav igen Rublev muligheden for at serve et sæt hjem, og den greb den stærkt spillende russer. Kampen blev lukket på første matchbold.

Holger Rune var førstereserve i ATP Finals, men da ingen trak sig undervejs, endte danskeren med at se alle kampene fra distancen i Torino.