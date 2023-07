Rune blæst bagover: Helt vanvittigt

Holger Rune er som den første danske mand siden Kurt Nielsen i 1958 klar til Wimbledons kvartfinaler i herresingle.

Det holdt dog hårdt mandag aften mod Grigor Dimitrov, som danskeren slog 3-6, 7-6, 7-6, 6-3.

- Det føles fuldstændigt fantastisk. Det var en helt vanvittig kamp. Jeg synes, jeg spillede fire rigtigt gode sæt. Selv første sæt var meget kompetitivt, siger Rune til DR Sporten efter sin sejr.

Den 20-årige dansker roser sin bulgarske modstander, der tvang verdens nummer seks op i højeste gear.

- Han er meget svær at spille imod. Han er meget garvet. Specielt på græs er han endnu mere tricky med sine slices, og fordi han kommer tidligt på bolden. Så jeg skulle virkelig finde mit skarpeste mindset og tennis frem, siger Rune.

Rune møder i sin kvartfinale verdensetteren Carlos Alcaraz, der brugte fire sæt på at eliminere italienske Matteo Berrettini.

- Det er det, vi alle har håbet på. Alle ser frem til at se den kamp, og jeg ser også frem til at spille den.

- Han er den bedste spiller i verden lige nu, så jeg skal finde mit bedste tennis frem, siger Rune om mødet med den jævnaldrende spanier.

Rune og Alcaraz mødte hinanden utallige gange som ungdomsspillere, og spanieren ser frem til mødet.

- Vi voksede op sammen og spillede gode turneringer, så det bliver stort at spille en kvartfinale mod ham ved en grand slam-turnering. Jeg kommer til at nyde det, og fansene kommer til at nyde det, siger Alcaraz efter sin sejr.

Kvartfinalen mellem Rune og Alcaraz spilles efter planen onsdag.