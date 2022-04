Rune buldrer videre: Første gang i 17 år

Den danske tennis-stjerne Holger Rune buldrer videre, efter han fredag smadrede sin finske modstander Emil Ruusuvyori i kvartfinalen ved ATP-turneringen i München.

Den 19-årige dansker gav sig selv den bedste fødselsdagsgave, da han gjorde kort proces og vandt kvartfinalen i to sæt med 6-0 og 6-2.

Rune bliver dermed den første dansker i herresingle i 17 år, der spiller sig i semifinalen ved en ATP-turnering. Sidst det skete, var da Kenneth Carlsen vandt ATP-turneringen i Memphis i 2005.

Flyvende start

Holger Rune startede som lyn og torden og gav ikke sin finske modstander en chance i første sæt.

Rune brød hans serv i første sæt og kiggede sig derefter ikke tilbage. Inden man kunne nå at se sig om, førte danskeren 4-0. Herefter vågnede Ruusuvouri en smule op og tvang de to sidste partier ud i deuce, men lige lidt hjalp det. Rune endte således med at vinde første sæt med 6-0.

Det unge tennistalent leverede flere fremragende detaljer i åbningen af kampen og kørte Ruusuvouri rundt i manegen.

Holger Rune spillede fremragende, da han udspillede sin finske modstander. Foto: Matthias Schrader/Ritzau Scanpix

Knusende sejr

Det eminente første sæt, som Rune leverede, blev fulgt op af et lige så godt, hvis ikke bedre andet sæt, som han vandt med 6-2. Der var måske en anelse nervøsitet, der sneg sig ind hos danskeren mod slutningen, men det blev dog langt fra afgørende.

Finnen kom for første gang på tavlen ved stillingen 4-0 i andet sæt og fik dermed brudt den danske stime på ti partier i træk.

Ruusuvouri fik en del opbakning fra det publikum, der havde fundet vej til MTTC Iphitos, men det hjalp altså ikke det store for finne, der måtte se sig slået af danskeren.

I semifinalen venter tyskeren Oscar Otte, der ligger nummer 62 på verdensranglisten. Altså otte pladser højere end Holger Rune.

I den anden semifinale tørner serberen Miomir Kecmanovic sammen med hollænderen Botic van de Zandschulp.

De ligger henholdsvis nummer 38 og 40 på verdensranglisten.